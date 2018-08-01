ГИБДД объявила о масштабных облавах на улицах Новосибирска

Автоинспекторы собираются охватить проверками все районы Новосибирска
Автоинспекторы собираются охватить проверками все районы Новосибирска

Новосибирская автоинспекция объявила о том, что в конце недели в городе пройдёт акция «Нетрезвый водитель». Начнётся она в 9:00 3 августа. Вплоть до 9:00 6 августа автоинспекторы ДПС будут усиленно искать пьяных за рулём, сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


В каких именно местах пройдут проверки, представитель автоинспекции не уточнил, но заверил, что будут охвачены все районы города. В том числе встретить автоинспекторов можно будет и на малооживлённых улицах. «Это максимум, что я могу прокомментировать», — пояснил Владислав Савченков.


Он уточнил, что провести эти рейды автоинспекция решила, потому что в городе происходит большое количество ДТП. Согласно статистике, за первую половину этого года в Новосибирске случилось 132 аварии, в которых погибли 20 и пострадали 175 человек. В том числе пьяные водители попали в ДТП 71 раз, аварии с их участием привели к гибели 19 человек и к травмам ещё у 102.


Практически на любой трассе под Новосибирском можно увидеть на обочине несколько десятков памятников погибшим в ДТП. Всё это кенотафы — так называют пустые могилы, в которых никто не похоронен. Корреспондент НГС нашла родственников погибших в трёх страшных авариях, после которых у дорог появились памятники, и попросила их рассказать о самом ДТП и жизни после него.

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