Над Кировским районом поднялся чёрный дым

Клубы дыма поднялись над городом около 14:30

Днём 1 августа над Кировским районом Новосибирска поднялись клубы чёрного дыма.





Фотографии с дымом сняла читательница НГС во время прогулки по набережной. По её словам, дым поднялся недалеко от Бугринского моста.







«Женщина позвонила с другого берега — она увидела, что там дымится что-то, и сообщила в пожарную охрану. Туда выехало подразделение 9-й части. Сейчас прибыли, где-то на месте вызова, проверяют, конкретно устанавливают, что горит», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





Подробности происшествия выясняются.