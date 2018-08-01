Над Кировским районом поднялся чёрный дым

Клубы дыма поднялись над городом около 14:30
Клубы дыма поднялись над городом около 14:30

Днём 1 августа над Кировским районом Новосибирска поднялись клубы чёрного дыма.


Фотографии с дымом сняла читательница НГС во время прогулки по набережной. По её словам, дым поднялся недалеко от Бугринского моста.


«Женщина позвонила с другого берега — она увидела, что там дымится что-то, и сообщила в пожарную охрану. Туда выехало подразделение 9-й части. Сейчас прибыли, где-то на месте вызова, проверяют, конкретно устанавливают, что горит», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Подробности происшествия выясняются.

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