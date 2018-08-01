Красивые сибирячки со скрипками записали в горах клип про гармонию с космосом

Съёмки клипа проходили в республике Алтай
Съёмки клипа проходили в республике Алтай

Известная новосибирская группа Silenzium анонсировала новый видеоклип — на этот раз сибирячки предстанут в образе людей из будущего.


«После последних двух клипов (кавер на Rammstein и рэп-композиция) захотелось прочистить чакры и создать что-то действительно красивое, вдохновляющее и возвышающее. Клип посвящен природе, йоге, медитации, самосовершенствованию. В нем нет сюжета, но много образности. Мы записали собственную кавер-версию композиции Gregorian — "Moment of Peace". Название говорит само за себя — это точка покоя сознания, точка равновесия и гармонии с космосом», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в социальной сети «ВКонтакте» руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева.


На создание клипа девушек вдохновил йог из Барнаула
На создание клипа девушек вдохновил йог из Барнаула


Девушка рассказала, что на создание проекта её вдохновил йог и монах из Барнаула Дада Саднанда, чьим последователем она является.


«Собственно клип посвящен ему, хотя он не в курсе. Съемки проходили в Онгудайском районе Республики Алтай. Очень помогли финансово наши поклонники, сами бы мы не осилили. Некоторые даже сделали это инкогнито, просто перечислив деньги нам на карту! В клипе помимо нас снялся Алексей Суховей — тринадцатилетний мальчик из Новосибирска — победитель первенства Европы по ушу. Надеемся, клип получится вдохновляющий и красота спасет мир!» — добавила Наталья Григорьева.


Сейчас клип находится в стадии монтажа и сведения. Релиз намечен на август этого года.


Клип снимался на деньги поклонников 
Клип снимался на деньги поклонников 


Справка: Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассический и виолончельный металл.


Осенью 2017 года группа Silenzium выпустила клип на песню американской рок-группы Kiss «I Was Made For Lovin' You». Чтобы наложить девушкам специфический грим для съёмок, визажисту понадобилось около трёх часов

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