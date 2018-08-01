По 100 человек на место: вузы назвали самые популярные факультеты у абитуриентов

Вузы подводят итоги приёмной кампании 2018 года — они смогут принять 40 тысяч первокурсников

В новосибирских вузах заканчивается приёмная кампания — университеты назвали НГС факультеты, где будущие студенты буквально сражались за бюджетные места.







Высокий конкурс оказался на факультете бизнеса НГТУ, где в этом году появилось 10 бюджетных мест (раньше он был платным) — на одно место претендовали 100 человек, рассказал корреспонденту НГС ответственный секретарь приёмной комиссии вуза Николай Макаров.







Также среди абитуриентов технического университета популярными стали направления «информационная безопасность автоматизированных систем» (факультет автоматики и вычислительной техники) и «лингвистика» (факультет гуманитарного образования) — по 35 человек на место.







На «менеджмент» в Новосибирском госуниверситете экономики и управления тоже оказался высокий конкурс — на бюджетное место претендовали 110 человек (всего бесплатных мест 10). Конкурс на «экономику» НГУЭУ достиг 65 человек на место, а на «информационные системы и технологии» — 43 человека на место.







«По сравнению с прошлым годом количество поданных заявлений на эти направления увеличилось на 10%», — констатировали в НГУЭУ.







Конкурс на некоторые направления достигает сотни человек на место — например, на направления «менеджмент» и «бизнес»





Самая ожесточённая приёмная кампания в НГУ была на «юриспруденции» института философии и права — 48 человек на место (всего бюджетных мест 10). Популярными стали также «бизнес-информатика» экономического факультета — 41 человек на место — и «востоковедение и африканистика» гуманитарного института — 38 человек на место.







Как пояснила руководитель управления маркетинга НГУ Ольга Яковлева, как правило, больше всего заявлений подавали на факультеты, где и бюджетных мест больше, — механико-математический факультет, факультет информационных технологий, факультет естественных наук. За счёт большего числа бесплатных мест конкурс там не такой высокий.







«У нас в последние годы наблюдается — из года в год — рост популярности естественно-научных направлений,





и в этом году у нас везде конкурс, даже сейчас предварительно можно сказать, выше, чем в прошлом году» — отметила Ольга Яковлева, добавив, что это связано и с интересом молодых людей к науке и с репутацией НГУ.







Бюджетные места достанутся в этом году 12 тысячам первокурсников, остальным придётся платить за высшее образование





В Новосибирском медицинском университете (НГМУ) затруднились сказать, каков конкурс на самые популярные направления, но уже сейчас понятно, что лидируют «лечебное дело», куда подали заявления более 3 тысяч человек, и «стоматология» — более 850 заявлений.







В лидерах по количеству заявлений НГПУ — традиционно факультет иностранных языков, институт детства, институт истории, гуманитарного и социального образования, а также институт филологии, массовой информации и психологии.







«Конкурс по некоторым программам превышает сто заявлений на одно место», — добавили в вузе.







Во все новосибирские вузы в новом учебном году примут 40 тысяч первокурсников. Из них 12 тысяч человек займут бюджетные места, а 28 тысяч — платные, пообещало министерство образования Новосибирской области.







Также минобр сообщил, что в Новосибирской области планируют увеличить количество иностранных студентов. Сейчас в Новосибирске учат около 8 тысяч студентов из разных стран, больше всего — из Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Китая. А через 6 лет их количество планируют увеличить до 24 тысяч человек.

