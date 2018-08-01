Видео: директора фирмы, который проиграл спор строителю, побрили налысо
Директор новосибирского агентства недвижимости «33 варианта» Алексей Янин лишился волос после проигрыша в споре.
Ещё в июне Алексей Янин пообещал побриться налысо, если группа компаний «Союз» успеет за 2 месяца с нуля построить панельную 18-этажку на улице Герцена. Его соперником в споре стал представитель застройщика — руководитель направления по работе с партнёрами Александром Свежинцев.
«Я надеялся победить, потому что вчера вечером там ещё шли работы и не [всё] было готово. Видно, что корпус дома был готов, но вопрос был в том, готова ли лифтовая шахта там наверху — пристроечка такая. Но вот сегодня поднялись: оказалось, что готова», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Янин.
Он пояснил, что по условиям спора застройщик должен был до 1 августа полностью поставить коробку одноподъездного дома с 18 этажами, включая технический, и построить машинное отделение лифта. «А на самом деле они уже помимо этого остеклили, по-моему, до 13-го этажа, дом. Сантехнические работы идут. В общем, сделали они больше, чем [тот объём работ, на который] спорили», — уточнил Алексей Янин.
По его мнению, оттого что дом возвели в рекордно короткие сроки, качество стройки не пострадало. «Нам люди писали, что если за 61 день построить, то за 61 день и развалится. Это самый частый комментарий у нас был в социальных сетях. Но мы заходили, смотрели все сварные швы, мы прикладывали уровень к стенам, [чтобы убедиться,] что всё строится по нормам, по технологии. И [пришли к выводу, что] скорость на качество не влияет в данном случае», — пояснил директор агентства недвижимости.
Сегодня, 1 августа, после посещения стройки Алексей Янин пришёл в парикмахерскую и попросил побрить его налысо. По словам проигравшего, он не расстроен по поводу того, что ему пришлось расстаться с волосами, и даже готов бросить вызов другим застройщикам.
В свою очередь представитель группы компаний «Союз» Александр Свежинцев рассказал корреспонденту НГС, что результатами спора он доволен. «Я скажу так, что до вчерашнего дня я с полной уверенностью ходил и, более того, даже наши сотрудники из отдела продаж ходили с уверенностью, что, наверное, мне придётся подстригаться, что какая-то последняя плита либо блок не будут установлены», — поделился Александр Свежинцев.
По его словам, в последние две недели он вообще не наблюдал за стройкой. Но в день завершения спора оказалось, что рабочие не только выполнили, но и даже перевыполнили план работ.
«На сегодняшний момент параллельно дом начал остекляться — он практически на 50% остеклён, приступили к фасадным работам, приступили к внутренним отделочным работам. <…> В последние часы <…> уже начали на кровлю, на технический этаж поднимать вентиляционное оборудование», — сообщил представитель застройщика.
Разрешение на строительство дома на улице Герцена, 11/1 компания получила в начале мая, он должен стать частью комплекса «На Герцена». По плану сдать дом должны во II квартале 2019 года.
Кстати, весной 2015 года генеральный менеджер новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский и около 40 болельщиков побрились налысо в честь выхода команды в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Таким образом Фастовский исполнил обещание, которое дал болельщикам перед началом сезона.
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Ольга Хмелевская
Фото, видео Густаво Зырянова