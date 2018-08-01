Видео: директора фирмы, который проиграл спор строителю, побрили налысо

Алексей Янин заявил, что не расстроился и готов бросить вызов другим застройщикам

Директор новосибирского агентства недвижимости «33 варианта» Алексей Янин лишился волос после проигрыша в споре.







Ещё в июне Алексей Янин пообещал побриться налысо, если группа компаний «Союз» успеет за 2 месяца с нуля построить панельную 18-этажку на улице Герцена. Его соперником в споре стал представитель застройщика — руководитель направления по работе с партнёрами Александром Свежинцев.







«Я надеялся победить, потому что вчера вечером там ещё шли работы и не [всё] было готово. Видно, что корпус дома был готов, но вопрос был в том, готова ли лифтовая шахта там наверху — пристроечка такая. Но вот сегодня поднялись: оказалось, что готова», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Янин.







Он пояснил, что по условиям спора застройщик должен был до 1 августа полностью поставить коробку одноподъездного дома с 18 этажами, включая технический, и построить машинное отделение лифта. «А на самом деле они уже помимо этого остеклили, по-моему, до 13-го этажа, дом. Сантехнические работы идут. В общем, сделали они больше, чем [тот объём работ, на который] спорили», — уточнил Алексей Янин.







По его мнению, оттого что дом возвели в рекордно короткие сроки, качество стройки не пострадало. «Нам люди писали, что если за 61 день построить, то за 61 день и развалится. Это самый частый комментарий у нас был в социальных сетях. Но мы заходили, смотрели все сварные швы, мы прикладывали уровень к стенам, [чтобы убедиться,] что всё строится по нормам, по технологии. И [пришли к выводу, что] скорость на качество не влияет в данном случае», — пояснил директор агентства недвижимости.







Строители успели поставить коробку 18-этажного дома всего за два месяца





Сегодня, 1 августа, после посещения стройки Алексей Янин пришёл в парикмахерскую и попросил побрить его налысо. По словам проигравшего, он не расстроен по поводу того, что ему пришлось расстаться с волосами, и даже готов бросить вызов другим застройщикам.











В свою очередь представитель группы компаний «Союз» Александр Свежинцев рассказал корреспонденту НГС, что результатами спора он доволен. «Я скажу так, что до вчерашнего дня я с полной уверенностью ходил и, более того, даже наши сотрудники из отдела продаж ходили с уверенностью, что, наверное, мне придётся подстригаться, что какая-то последняя плита либо блок не будут установлены», — поделился Александр Свежинцев.







По его словам, в последние две недели он вообще не наблюдал за стройкой. Но в день завершения спора оказалось, что рабочие не только выполнили, но и даже перевыполнили план работ.







«На сегодняшний момент параллельно дом начал остекляться — он практически на 50% остеклён, приступили к фасадным работам, приступили к внутренним отделочным работам. <…> В последние часы <…> уже начали на кровлю, на технический этаж поднимать вентиляционное оборудование», — сообщил представитель застройщика.







Разрешение на строительство дома на улице Герцена, 11/1 компания получила в начале мая, он должен стать частью комплекса «На Герцена». По плану сдать дом должны во II квартале 2019 года.







Участники спора до сегодняшнего дня не были уверены в том, кто из них выиграет





Кстати, весной 2015 года генеральный менеджер новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский и около 40 болельщиков побрились налысо в честь выхода команды в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Таким образом Фастовский исполнил обещание, которое дал болельщикам перед началом сезона.

