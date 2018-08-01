На площади Маркса открылась кофейня новой сети с апельсиновым американо и бутербродами с коноплёй

Кафе «the Кофий room» заработало на этой неделе на первом этаже жилого дома на площади Карла Маркса (Ватутина, 27). Это вторая точка под таким названием, ранее владельцы развивали сеть микро-кофеен в переходах метро под названием «Кофий Shop».







Символ кофейни — стилизованное изображение медведя





На Маркса «the Кофий room» заняло половину помещения, которое освободилось после того, как здесь закрылась кофейня, работавшая под брендом Traveler's coffee. Вторую часть должна занять аптека сети «Социалочка» (вывеска уже висит, но магазин пока не открыт).







Помещение поделили между собой аптека и кофейня





«the Кофий room» — это новый проект владельцев сети микро-кофеен «Кофий Shop», которые работают в переходах метро. Всего, по данным 2ГИС, в Новосибирске у этой сети работает 9 таких точек. Первая наземная полноценная кофейня заработала в этом году на улице Выборная в районе педуниверситета, сообщил представитель компании Сергей Карлов. Кроме кофеен у компании есть ещё собственное обжарочное производство с кофейней в Октябрьском районе.







В зале собрана небольшая библиотека





Стены вытянутого, как пенал, зала выкрашены в белый цвет. На входе установлена большая книжная полка, которая занимает половину стены. Большинство столиков в заведении — маленькие, на них едва поместится пара чашек и десертов.







Миниатюрные столики не рассчитаны на большое застолье





В кофейной карте как классические напитки (от 70 рублей за эспрессо), так и так называемый «авторский кофе». Например, раф с лемонграссом, цитрусом и дыней (180 рублей), американо с апельсином (120 рублей).







До того, как заняться полноценными кофейнями, владельцы «the Кофий room» открывали небольшие кофейные точки в метро





В меню заведения большая часть позиций приходится на сэндвичи и пасту (и то и другое — от 180 рублей). Во многих рецептах встречаются не совсем обычные для массовой кухни ингредиенты. Так, в сэндвиче с форелью обещаны семена конопли, а пасту здесь можно заказать с соусом том-ям.







По данным 2ГИС, на площади Маркса сейчас работает уже 8 кофеен (если считать только заведения с собственными посадочным местами). Из кафе, которые появились сравнительно недавно, можно отметить вторую точку Blackwood coffee, которая заработала в конце прошлого года в здании гостиницы «Миротель».