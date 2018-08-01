Власти запретят парковаться на дороге в центре Новосибирска

Запрет на улице Трудовой начнёт действовать с 25 августа
Запрет на улице Трудовой начнёт действовать с 25 августа

Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на одном из участков улицы Трудовой в центре города.


«С 25 августа запрещается остановка транспортных средств на участке улицы Трудовой от улицы Семьи Шамшиных до улицы Ольги Жилиной. На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.28 "Стоянка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор"», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


В мэрии объяснили, что новые знаки помогут спецтехнике передвигаться без препятствий.


Парковаться будет нельзя на Трудовой от улицы Семьи Шамшиных до улицы Ольги Жилиной
Парковаться будет нельзя на Трудовой от улицы Семьи Шамшиных до улицы Ольги Жилиной


Недавно в Новосибирске подобный запрет начал действовать возле здания Православной гимназии во имя равноапостольных Кирилла и Мефодия на Народной — там знаки появились 25 июня.

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