Власти запретят парковаться на дороге в центре Новосибирска
Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на одном из участков улицы Трудовой в центре города.
«С 25 августа запрещается остановка транспортных средств на участке улицы Трудовой от улицы Семьи Шамшиных до улицы Ольги Жилиной. На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.28 "Стоянка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор"», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
В мэрии объяснили, что новые знаки помогут спецтехнике передвигаться без препятствий.
Недавно в Новосибирске подобный запрет начал действовать возле здания Православной гимназии во имя равноапостольных Кирилла и Мефодия на Народной — там знаки появились 25 июня.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото из архива НГС
Фрагмент справочника 2ГИС