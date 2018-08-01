Холодный шторм: синоптики пообещали первые заморозки

Заморозки придут уже в четверг на север и северо-восток области
Заморозки придут уже в четверг на север и северо-восток области

Новосибирские синоптики объявили штормовое предупреждение из-за грядущих заморозков, которые придут уже в четверг на север и северо-восток области.


«У нас сейчас снижается арктический воздух на северные районы Новосибирска, Новосибирской области, приближается сегодня холодный фронт. В ближайшую ночь мы ещё заморозков не ожидаем, но будет уже прохладно, а во вторую ночь, 3-е число, уже будут ещё ниже температуры — по югу до +12, и в северо-восточных районах при прояснениях ожидаются заморозки до 0 и –2», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


По её словам, ночные заморозки в августе — обыкновенное явление для Новосибирской области, но в этом году они пришли раньше, чем ожидали синоптики. Из-за заморозков по всем северным и северо-восточным районам области даже объявили штормовое предупреждение.


Но тем не менее, как заверила Марина Виноградова, тепло ещё вернётся в Новосибирскую область.


«Волны тепла мы ещё ожидаем, к выходным мы ожидаем выход теплой воздушной массы с запада. Будет выше 25 градусов тепла», — сказала Марина.


Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.Погода.


Новосибирск минусовые температуры не коснутся, а к выходным синоптики обещают настоящую летнюю погоду — до 24 градусов тепла.

Прочтений: 12238
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено