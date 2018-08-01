Тут вам не бассейн: в День ВДВ в Новосибирске отключат и сольют три фонтана

В этом году в «Горфонтане» пообещали, что в трёх фонтанах центра воду сольют
В этом году в «Горфонтане» пообещали, что в трёх фонтанах центра воду сольют

Завтра, 2 августа, в День Воздушно-десантных войск в Новосибирске отключат на профилактику три фонтана.


«Если есть выбор, когда сделать регламентные работы, то мы это лучше сделаем второго, а не первого или третьего», — рассказал корреспонденту НГС начальник «Горфонтана» Валерий Науменко.


В фонтанах, которые не будут работать, предусмотрены разные виды работ.


«Мы, скорее всего, сольём воду с Пименова — день пошёл на убыль и подсветка фонтанов стала иметь значение, а там демонтированы светильники», — объяснил Науменко.


По его словам, за завтрашний день специалисты должны будут успеть настроить освещение.


«Плюс будут слиты Орджоникидзе и Первомайский. У нас там дорогостоящее оборудование, люди, которые туда прыгают, — они могут поломать», — сказал Науменко.


Он пояснил также, что фонтанам требуется чистка, потому что они сейчас цветут.


Остальные фонтаны в городе будут работать по графику — Науменко отметил, что традиционно десантники лезут не во все фонтаны, а в основном в сквере на Орджоникидзе и Первомайском сквере.


Завтра НГС весь день будет вести онлайн-трансляцию со Дня ВДВ в Новосибирске.


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Посмотреть, как десантники провели свой праздник в прошлом году, можно в этом материале НГС

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