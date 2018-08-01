Лето ещё вернётся: синоптики рассказали о погоде на начало августа

В ближайшие дни температура в Новосибирске снова начнёт повышаться
В ближайшие дни температура в Новосибирске снова начнёт повышаться

Новосибирские синоптики составили предварительный прогноз на начало августа: к выходным в город вернётся 24-градусное тепло.


«На завтра [2 августа] в городе ночью без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 2–7 [метров в секунду]. Температура +10…+12 ночью и +18…+20 днём», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


По её словам, в последующие двое суток осадков в Новосибирске не ожидается. Южный и юго-восточный ветры будут дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. При этом воздух в городе продолжит прогреваться. В пятницу, 3 августа, ночью ожидается +8..+10 градусов, днём +20…+22. 


В субботу, 4 августа, ночная температура повысится до +10..+12, а дневная до +22…+24 градусов.


Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.


Лето в этом году пришло почти на месяц позже, но это не помешало дачникам собрать урожай кабачков и малины — они уже ждут своих покупателей на прилавках. Корреспонденты НГС прошлись по уличным рядам садоводов и узнали, что уже созрело в их огородах и какие цены на дачных распродажах. Появились первые плоды и на яблонях в центре Новосибирска.

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