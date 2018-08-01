Очередь до дверей: на «Заельцовской» сломались терминалы с жетонами в метро

Пассажиры не могли купить сегодня утром жетоны в терминалах

Утром 1 августа в Новосибирске на станции метро «Заельцовская» сломались терминалы по продаже жетонов.





На фото, которые прислали очевидцы, заметно, что очередь из-за этого растянулась от касс до дверей на станцию.





В Новосибирском метрополитене корреспонденту НГС подтвердили, что на станции был сбой в работе терминалов. Это связано с переходом метро на новую систему, по которой теперь выдаются чеки в кассах метро, при покупке жетонов в автоматах, при проходе через турникет по картам.







«Работы по оптимизации пассажирской автоматики в этой части не завершены», — добавили в метро.





Сейчас, по информации представителей метрополитена, сбой на «Заельцовской» устранён.





Похожая ситуация, связанная с наладкой нового оборудовании для выдачи чеков, была на прошлой неделе на станции «Площадь Маркса» — пассажиры вставали в очередь перед турникетами в час пик.