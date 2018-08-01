В Новосибирске за пару дней резко выросло число аварий: ГИБДД просит водителей быть внимательней

Количество аварий с материальным ущербом два дня подряд было на высоком уровне
Количество аварий с материальным ущербом два дня подряд было на высоком уровне

Автоинспекторы Новосибирска за два дня зафиксировали 20-процентный рост аварий с материальным ущербом.


«За вчерашний день у нас зафиксировано 82 ДТП с материальным ущербом — это очень большое количество», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Он отметил, что это число превышает обычные показатели примерно на 20%. Первый раз показатели поднялись позавчера отметил Савченков.


Причины такого всплеска неясны, и в связи с этим ГИБДД обращается к водителям и просит «быть внимательными, соблюдать дистанцию, скоростной режим, быть взаимовежливыми».


При этом Владислав Савченко отметил, что в сводку с пострадавшими за последние два дня попала только авария, которая случилась сегодня утром на улице Титова.

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