В Новосибирске за пару дней резко выросло число аварий: ГИБДД просит водителей быть внимательней
Автоинспекторы Новосибирска за два дня зафиксировали 20-процентный рост аварий с материальным ущербом.
«За вчерашний день у нас зафиксировано 82 ДТП с материальным ущербом — это очень большое количество», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Он отметил, что это число превышает обычные показатели примерно на 20%. Первый раз показатели поднялись позавчера отметил Савченков.
Причины такого всплеска неясны, и в связи с этим ГИБДД обращается к водителям и просит «быть внимательными, соблюдать дистанцию, скоростной режим, быть взаимовежливыми».
При этом Владислав Савченко отметил, что в сводку с пострадавшими за последние два дня попала только авария, которая случилась сегодня утром на улице Титова.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео,
связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова