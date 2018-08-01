«Рено» развернулся на Титова и столкнулся с мотоциклом: один человек попал в больницу
Утром 1 августа в Новосибирске на улице Титова в аварии с автомобилем «Рено» пострадал мотоциклист — мужчину увезли в больницу.
«В 5:50 водитель 49-го года рождения (69 лет. — Е.Г.) на автомобиле "Рено Сандеро" с алтайскими номерами двигался по улице Титова со стороны площади Станиславского в сторону улицы Троллейной», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Недалеко от остановки «Петропавловская» возле дома 35/1 начал разворачиваться и в этот момент столкнулся с мотоциклом Honda CBR.
По предварительной информации, 33-летний мотоциклист получил переломы голени и ключицы, а также множественные переломы бедра.
Среди других недавних аварий с мотоциклами было ДТП с не совсем обычным исходом — в конце июня мотоциклист уходил от аварии с «Тойотой» и влетел головой в фасад бизнес-центра.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и
видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым