«Рено» развернулся на Титова и столкнулся с мотоциклом: один человек попал в больницу

Авария случилась около 6 часов утра

Утром 1 августа в Новосибирске на улице Титова в аварии с автомобилем «Рено» пострадал мотоциклист — мужчину увезли в больницу.





«В 5:50 водитель 49-го года рождения (69 лет. — Е.Г.) на автомобиле "Рено Сандеро" с алтайскими номерами двигался по улице Титова со стороны площади Станиславского в сторону улицы Троллейной», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





Недалеко от остановки «Петропавловская» возле дома 35/1 начал разворачиваться и в этот момент столкнулся с мотоциклом Honda CBR.





По предварительной информации, 33-летний мотоциклист получил переломы голени и ключицы, а также множественные переломы бедра.





Мотоциклиста увезли в больницу





Среди других недавних аварий с мотоциклами было ДТП с не совсем обычным исходом — в конце июня мотоциклист уходил от аварии с «Тойотой» и влетел головой в фасад бизнес-центра.