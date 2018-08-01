«Рено» развернулся на Титова и столкнулся с мотоциклом: один человек попал в больницу

Авария случилась около 6 часов утра
Авария случилась около 6 часов утра

Утром 1 августа в Новосибирске на улице Титова в аварии с автомобилем «Рено» пострадал мотоциклист — мужчину увезли в больницу.


«В 5:50 водитель 49-го года рождения (69 лет. — Е.Г.) на автомобиле "Рено Сандеро" с алтайскими номерами двигался по улице Титова со стороны площади Станиславского в сторону улицы Троллейной», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Недалеко от остановки «Петропавловская» возле дома 35/1 начал разворачиваться и в этот момент столкнулся с мотоциклом Honda CBR.


По предварительной информации, 33-летний мотоциклист получил переломы голени и ключицы, а также множественные переломы бедра. 


Мотоциклиста увезли в больницу
Мотоциклиста увезли в больницу


Среди других недавних аварий с мотоциклами было ДТП с не совсем обычным исходом — в конце июня мотоциклист уходил от аварии с «Тойотой» и влетел головой в фасад бизнес-центра.

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