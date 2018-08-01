Хоккей: «Сибирь» расторгла контракт с Игорем Левицким

В минувшем сезоне Левицкий сыграл 28 матчей
В минувшем сезоне Левицкий сыграл 28 матчей

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о расторжении контракта с форвардом команды Игорем Левицким. 


Договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Левицкий выступал за новосибирскую команду в сезоне 2017-18 года. До «Сибири» он играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский «Спартак, а также клубы «Атлант и «Сочи». В минувшем сезоне Левицкий сыграл 28 матчей и набрал 8 (5 шайб + 3 передачи) очков.


Недавно НГС сообщал о том, как хоккеисты и девушки из группы поддержки «Сибири» помыли автомобили болельщиков.

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