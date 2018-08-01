Обсерватория НГУ сделала таймлапс самого длительного лунного затмения XXI века (видео)

Затмение снимали через 300-миллиметровый телескопический объектив

Сотрудники обсерватории НГУ запечатлели редкое астрономическое явление — полное лунное затмение, которое произошло 27 июля. Об этом сообщается на сайте госуниверситета.







Для наблюдений и съёмок учёным пришлось отъехать от города на 200 километров, так как небо над Новосибирском в ночь затмения было закрыто облаками. Съемку затмения производили через 300-миллиметровый телескопический объектив, а отснятые кадры смонтировали в 16-секундный ролик.







«Предполагалось по прогнозу, что в Новосибирске будут, скорее всего, облака. В южном направлении было больше шансов, что будут прояснения, поэтому мы поехали на юг от Новосибирска по Чуйскому тракту сперва до Черепаново, потом до Сузуна. Сначала небо прояснилось, начальные фазы затмения прошли, но потом все-таки снова облака наползли, и в итоге основную часть затмения снять практически не получилось», — рассказал ведущий инженер обсерватории НГУ Михаил Маслов.











В Новосибирске затмение удалось понаблюдать только в течение достаточно короткого времени.

