Сибиряк сфотографировал редкое оптическое явление

Снимки удалось сделать около Искитима

Вечером 31 июля читатель НГС прислал фотографии оптического феномена – солнечного гало. Снимки удалось сделать около Искитима.







Гало – это светящееся кольцо вокруг источника света, обычно оно появляется вокруг солнца и луны, иногда вокруг других мощных источников света. Существует множество типов гало, они создаются, как правило, ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях атмосферы. Преломленный в кристаллах льда солнечный свет слишком ярок для наших глаз, поэтому наблюдать за гало лучше всего в солнцезащитных очках.











Существует множество типов гало





Наблюдать за гало лучше всего в солнцезащитных очках





Недавно новосибирцы могли наблюдать за другим, ещё более редким природным явлением – длительным лунным затмением.

