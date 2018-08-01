«Хлопок, а затем возгорание»: в Ленинском районе Renault сгорел в считанные минуты
Сегодня вечером в Ленинском районе Новосибирска на улице Танкистов сгорел автомобиль Renault Logan. По словам очевидцев, пламя машину уничтожило машину в считанные минуты. Пожар произошёл в 21:53.
«Сначала был какой-то хлопок, а потом возгорание. Мы пытались потушить, но не смогли. Пожарные приехали минут через пятнадцать, но уже было поздно», - рассказал очевидец Евгений Шеливейстр.
В МЧС корреспонденту НГС подтвердили рассказ очевидца, добавив, что на место происшествия выезжала одна спецмашина, а при пожаре никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Недавно НГС рассказывал о другом случае с горящим автомобилем, который произошел поздно ночью в Калининском районе Новосибирска.
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Валерий Иванов
Фото предоставил Евгений Шеливейстр