«Хлопок, а затем возгорание»: в Ленинском районе Renault сгорел в считанные минуты

Сначала был какой-то хлопок, а потом возгорание

Сегодня вечером в Ленинском районе Новосибирска на улице Танкистов сгорел автомобиль Renault Logan. По словам очевидцев, пламя машину уничтожило машину в считанные минуты. Пожар произошёл в 21:53.







«Сначала был какой-то хлопок, а потом возгорание. Мы пытались потушить, но не смогли. Пожарные приехали минут через пятнадцать, но уже было поздно», - рассказал очевидец Евгений Шеливейстр.







В МЧС корреспонденту НГС подтвердили рассказ очевидца, добавив, что на место происшествия выезжала одна спецмашина, а при пожаре никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.



















Недавно НГС рассказывал о другом случае с горящим автомобилем, который произошел поздно ночью в Калининском районе Новосибирска.