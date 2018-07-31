Столкнулись в центре города: ДТП произошло из-за плохого обзора дороги

По словам аварийного комиссара, водитель «Хонды» только купил автомобиль
По словам аварийного комиссара, водитель «Хонды» только купил автомобиль

Сегодня вечером, в 21:10, в центре Новосибирска произошло ДТП: столкнулись две иномарки.


Автомобиль Volvo двигался по улице Семьи Шамшиных в сторону Фрунзе, автомобиль Honda Civic ехал по улице Орджоникидзе со стороны площади Ленина в сторону Военной. Судя по записи видеорегистратора и утверждениям очевидцев, Honda выехала на красный сигнал светофора, а водитель Volvo не увидел «Хонду» из-за ремонта дороги.


Honda выехала на красный сигнал светофора
Honda выехала на красный сигнал светофора


Водителю Volvo помешал ремонт дороги
Водителю Volvo помешал ремонт дороги


Днём НГС также сообщал о ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.

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