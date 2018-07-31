Столкнулись в центре города: ДТП произошло из-за плохого обзора дороги
Сегодня вечером, в 21:10, в центре Новосибирска произошло ДТП: столкнулись две иномарки.
Автомобиль Volvo двигался по улице Семьи Шамшиных в сторону Фрунзе, автомобиль Honda Civic ехал по улице Орджоникидзе со стороны площади Ленина в сторону Военной. Судя по записи видеорегистратора и утверждениям очевидцев, Honda выехала на красный сигнал светофора, а водитель Volvo не увидел «Хонду» из-за ремонта дороги.
Днём НГС также сообщал о ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.
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Валерий Иванов
Фото vk.com/avtospasrus