Nissan снимает с производства последнюю легковушку

В компании Nissan принято решение снять с производства последний массовый легковой автомобиль в линейке Almera, сообщают «Ведомости». Это произойдет в октябре 2018 года.


Nissan снимает с производства последнюю легковушку


«Запас машин на центральном складе будет достаточным для поддержания продаж до весны 2019 года при сохранении спроса на текущем уровне», — уточнил изданию представитель Nissan. Седан Almera выпускался на мощностях «АвтоВАЗа» с 2012 года, заслужил репутацию простой и надежной машины, активно использовался в такси. 


После ликвидации Almera модельный ряд Nissan в России будет состоять только из кроссоверов Terrano, Juke, Qashqai, X-Trail, Murano. По специальным заказам будет поставляться и суперкар GT-R, который является весьма специфической машиной.


В Новосибирске, напомним, автомобили Nissan продают два дилера — «Сибирские моторы» и «Эксперт НСК». 


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