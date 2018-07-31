Следственный комитет завел уголовное дело из-за вспышки инфекции в детском лагере

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего

В Новосибирске следователи Заельцовского отдела Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) из-за вспышки инфекции в детском спортивно-оздоровительном лагере «Зеленая республика». Из 300 отдыхающих заболели 11 человек, в том числе 9 детей.


По версии следствия, днем 26 июля в одном из отрядов ребенок пожаловался вожатому на плохое самочувствие, после чего его увезли в больницу.


«Впоследствии, в ночь с 26 на 27 июля несколько детей обратились с жалобами на состояние здоровья к сотрудникам лагеря и в экстренном порядке также были переданы медицинским работникам», — рассказали о распространении болезни в лагере.


После этого, 27 июля «Зеленую республику» закрыли на карантин — такое решение приняли областное министерство труда и социального развития и Роспотребнадзор, а Следственный комитет Новосибирской области начал проверку. Все обстоятельства происшествия выясняются до сих пор.


Всем, кому пришлось прервать отдых в лагере, пообещали компенсацию.


Кроме того, сейчас в Новосибирске растет число детей, заболевших корью — новые очаги инфекции нашли в двух районах города.

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