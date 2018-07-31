«Котики — это мило»: на месте суши-бара у часовни открылась кофейня с дешевыми булками

Кофейня «Два кота» заработала на первом этаже жилого дома на Красном проспекте, 30. Раньше на этом месте работало кафе японской кузни «Якудза», а до этого — точка сети «Кофе Хауз».


Зал заведения от смены названия почти не поменялся
Зал заведения от смены названия почти не поменялся


Интерьер и внутренняя планировка заведения поменялись немного. На стене за стойкой появилось изображение бородатого мужчины в очках и с чашкой кофе, а место десертов в холодной витрине заняла выпечка.


Как сообщили в заведении, кофейня работает с понедельника и существующее меню «конечно, будет расширяться».


Эспрессо (90 рублей) и ватрушка (45 рублей) из кафе «Два кота»
Эспрессо (90 рублей) и ватрушка (45 рублей) из кафе «Два кота»


Сейчас в кофейне можно заказать десяток видов сдобы (плюшки, ватрушки и т. д. — от 30 рублей), кесадильи (от 180 рублей), хот-дог и картофель фри. Кофе стоит от 90 рублей (эспрессо).


Выбор названия в кофейне объяснили бесхитростно: «Просто так решили. Котики — это мило».


В интерьере тема котов, впрочем, никак не обыгрывается, если не считать логотипа с обнявшимися черной и белой кошками.


Корбока для чаевых оформлена в русле самых модных общественно-политических тенденций
Корбока для чаевых оформлена в русле самых модных общественно-политических тенденций


По данным системы «Контур.Фокус», единственным учредителем и директором компании, которая управляет заведением, является предприниматель Алексей Бобрышев. В «Контур.Фокус» есть информация о единственном его бизнесе — ИП по торговле автомобильными деталями.


Кофейни остаются самым динамично растущим форматом общепита. По данным 2ГИС, их количество выросло с начала года на 15%. Вот и «Два кота» — это далеко не первая кофейня в этой части города. В пределах пятиминутной шаговой доступности здесь уже работает семь кофеен разного размера, пять из них — в здании на другой стороне Красного проспекта.

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