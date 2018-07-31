На бывшего главврача детской больницы
№ 3 завели ещё одно уголовное дело
Бывшего главного врача детской больницы
По версии следствия, женщина в период с 2015 по 2016 год получила от директора коммерческой организации, занимающейся поставкой лекарственных средств в медицинские учреждения города Новосибирска, крупную взятку — 800 тысяч рублей. Наталья Никифорова, по данным СК, получила их за то, что коммерческая организация выиграла аукцион.
«В противном случае главный врач угрожала последствиями в виде прекращения поставок медицинских препаратов организацией в лечебное учреждение», — сказали в Следственном комитете.
Это уже второе уголовное дело, которое возбудили на бывшего главврача. До этого следователи задержали Наталью Никифорову 4 июля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, с лета 2015 года по ноябрь 2016 года Никифорова, будучи главным врачом детской горбольницы
Сейчас женщина находится под домашним арестом — её выпустили из-под стражи 7 июля.
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Елизавета Милованова
Фото mdkb3.ru