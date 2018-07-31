На бывшего главврача детской больницы № 3 завели ещё одно уголовное дело

68-летняя фигурантка сейчас под домашнем арестом

Бывшего главного врача детской больницы № 3 Наталью Никифорову обвиняют ещё в одном уголовном преступлении — получении взятки с вымогательством в крупном размере. Сотрудники Следственного комитета Новосибирской области уже возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ.







По версии следствия, женщина в период с 2015 по 2016 год получила от директора коммерческой организации, занимающейся поставкой лекарственных средств в медицинские учреждения города Новосибирска, крупную взятку — 800 тысяч рублей. Наталья Никифорова, по данным СК, получила их за то, что коммерческая организация выиграла аукцион.







«В противном случае главный врач угрожала последствиями в виде прекращения поставок медицинских препаратов организацией в лечебное учреждение», — сказали в Следственном комитете.







Это уже второе уголовное дело, которое возбудили на бывшего главврача. До этого следователи задержали Наталью Никифорову 4 июля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, с лета 2015 года по ноябрь 2016 года Никифорова, будучи главным врачом детской горбольницы № 3, обманывала пациентов под предлогом мнимого оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию — Никифорову вместе с сообщницами обвиняют в хищении 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).







Сейчас женщина находится под домашним арестом — её выпустили из-под стражи 7 июля.

