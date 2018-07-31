Снести всё: власти объяснили, почему снесли деревянную кладовку на ОбьГЭСе

Кладовки снесли вместе с вещами внутри
Кладовки снесли вместе с вещами внутри

Администрация Советского района объяснила, почему снесла кладовки с вещами жителей на Ветлужской, — постройки были опасными и могли стать причиной пожара.


«В результате обследования территории комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Советского района было установлено, что деревянный сарай не оборудован средствами противопожарной защиты и представляет угрозу, а также является потенциальным местом криминогенных происшествий. На основании этого было вынесено решение о принятии оперативных мер по сносу хозяйственной постройки, расположенной вблизи дома по улице Ветлужская, 15», — объяснили причину сноса построек в администрации.


Кроме того, в администрации района утверждают, что проверить старую постройку их просили сами жители ближайших домов. Также власти отметили, что жильцов предупреждали о том, что сарай собираются сносить, — на подъезды домов № 13, 15, 17 и 19 в апреле и июле этого года вешали объявления.


Поэтому вчера утром жители трёх домов на улице Ветлужской на ОбьГЭСе проснулись от шума строительной техники, которая сносила деревянную кладовку с вещами во дворе дома № 15 по заданию администрации Советского района. Одна из жителей домов, Жанна Дорошенко, утверждала, что о сносе жильцов никто не предупреждал и в итоге люди лишились погребов и личных вещей.


Сначала возмущенная жительница дома даже хотела подавать заявление в полицию, но потом от этой идеи отказалась.


«Доказать то, что у нас не было предупреждения, я так поняла, что практически невозможно <…> Я консультировалась, и мне сказали, что полиция таким делом не занимается, что надо было вызывать на место. Полиция должна была сама увидеть и составить акт», — сказала Жанна Дорошенко.


Деревянный сарай на Ветлужской — не единственная постройка, которая исчезнет с карты города в этом году в Советском районе. Как сообщили в районной администрации, после частых случаев падения людей, животных в брошенные погреба, а также из-за угрозы обрушения самовольных и бесхозяйных построек МКУ «Советское» сносит погреба на улице Софийской — вблизи ограждений школы № 112, двух корпусов детского сада № 280 (76 штук) и рядом с жилым домом № 10 по улице Ветлужской (20 штук). Ещё четыре погреба засыплют на улице Молодости, 6.


В снесённом сарае у жителей улицы Ветлужской были погреба с заготовками и личные вещи — зимняя одежда, транспорт и бытовая техника.

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