Азы первой помощи: если кричит — травмы несерьезные

После аварии некоторые свидетели готовы броситься на помощь пострадавшим, зачастую не задаваясь вопросом, нужно ли их вмешательство и что вообще необходимо делать? Есть и те, кто предпочитает не вмешиваться. Причины могут быть разными — от элементарной боязни до ответственности, ведь очевидцы не всегда могут адекватно оказать первую помощь. Что делать, если вы стали свидетелем аварии, как помочь, при этом не навредив, — разбираем в спецпроекте Сети городских порталов «Азы первой помощи» совместно с врачами экстренной медицинской помощи.



Есть парадоксы, которые можно узнать только от практиков. Врач экстренной медицинской помощи Михаил Андриянов на мой вопрос, что делать с пострадавшими, которые громко кричат, отвечает:


— Если человек кричит, ругается, требует его госпитализировать — скорее всего, травмы не слишком серьезные. В первую очередь внимания требуют люди, которые ведут себя тихо: у них может быть очень частое дыхание или очень редкое, они могут быть без сознания. Но главное: если лежат тихо — нужно считать их тяжелыми и указывать на это при звонке в скорую.


Идея сделать проект о первой помощи пострадавшим в ДТП витала в воздухе давно. И каждый раз нас останавливал ее масштаб: слишком много вариаций. К тому же в народе популярно мнение, что если вы не медик — к пострадавшим лучше не подходить. И в этом есть зерно истины: например, скоропалительная и неграмотная помощь едва не стоила ноги байкеру из Екатеринбурга, которому очевидцы происшествия хотели перетянуть поврежденное бедро для остановки кровотечения.


Фельдшер Алексей Сергеев попал в фокус внимания СМИ после самоотверженных попыток спасти пострадавших в тяжелой аварии
Фельдшер Алексей Сергеев попал в фокус внимания СМИ после самоотверженных попыток спасти пострадавших в тяжелой аварии


Принцип «не навреди» универсален, поэтому бездумно кантовать пострадавших в аварии не нужно. И все-таки врачи категорически отвергают мнение, что пассивность очевидцев аварии — лучшая стратегия. Они подчеркивают: первая помощь заключается не в сложных реанимационных мероприятиях. Первая помощь — это набор простейших действий, цель которых — не допустить усугубления ситуации до приезда медиков.


Глобальный вопрос мы разбили на несколько мелких, и первый из них звучит так: что сделать на месте ДТП в первую очередь?


Азы первой помощи: если кричит — травмы несерьезные


Убедитесь в безопасности


— Помимо первичных травм есть еще вторичные, — рассказывает Михаил Андриянов, который участвовал в спасении сотен пострадавших. — Первичные — от самого ДТП. Вторичные — от возгораний, отравления парами, наезда других машин.


Прежде чем кидаться на помощь, нужно оценить риски. Например, если очевидна утечка жидкостей, особенно горючих, регламенты запрещают приближаться к автомобилям даже медикам. Обращайте внимание на маркировку «Опасный груз», задымление, резкий запах.


Видны разливы жидкости — если это бензин, высока вероятность возгорания
Видны разливы жидкости — если это бензин, высока вероятность возгорания


— На свой страх и риск, конечно, подходим, но формально сначала место должны обезопасить спасатели, — говорит врач.


Понятно, что в критической ситуации хочется помочь как можно скорее, но важно трезво оценить обстановку.


Зафиксируйте автомобиль


Если приближение к пострадавшей машине безопасно, нужно убедиться, что она стоит на ручнике, затянуть его или подложить под колеса камни.


Важно выставить знак аварийной остановки, а если место совсем невидимое — послать опытных людей в обе стороны, чтобы предупредить других водителей. Кстати, в этом случае полезен яркий светоотражающий жилет.


Пример обозначения места аварии
Пример обозначения места аварии


Иногда перед местом опасного ДТП выставляют другой транспорт, но обычно не частный, а например, пожарную машину. В первые минуты можно выставить что угодно: оранжевый конус, канистру, пятилитровую бутылку.


Если позволяют навыки, можно открыть капот и обесточить машину, скинув клемму аккумулятора. Это снизит риск возгорания от искры.


Найдите пострадавших


— Обычно они в машине, — говорит наш спикер. — Но непристегнутые часто вылетают из салона, а есть и другой эффект: в состоянии шока серьезно травмированные люди убегают от места аварии на 50–70 метров. Поэтому нужно не просто подойти к автомобилю, а оглядеться вокруг и обнаружить пострадавшего, который лежит в поле или за кустом. При наезде на пешеходов травмы тем тяжелее, чем больше расстояние между ними и автомобилем.


Выявите тяжелых пострадавших


Большую помощь врачам окажет грамотный доклад о количестве и состоянии пострадавших. Их важно посчитать — от этого зависит количество экипажей, которые будут направлены на место. И особое внимание следует уделить тяжелым пострадавшим, потому что именно они нуждаются в экстренной помощи.


— Признаки тяжелого пострадавшего: лежит тихо, часто — в неестественной позе. Дыхание или очень частое, или очень редкое. Может быть в сознании или без. Часто есть кровотечения, набухание тканей или резкая бледность — признак внутреннего кровотечения. Реакция на внешние раздражители замедленная или неадекватная, — объясняет Михаил Андриянов.


Тяжелые пострадавшие обычно неподвижны и немногословны
Тяжелые пострадавшие обычно неподвижны и немногословны


Мы договорились в следующих выпусках уделить особое внимание оценке состояния пострадавших и разговору с ними, который может дать немало важной информации: например, сложности с ответами на вопросы «Как вас зовут?» и «Что произошло?» свидетельствуют о черепно-мозговой травме.


Пока же запомним, что тихих пострадавших мы относим к тяжелым и сообщаем об этом при звонке в скорую. О манипуляциях с ними — в следующих выпусках.


Специфические случаи


Для скорой важно знать наличие в числе пострадавших детей, беременных и людей в крайне тяжелом состоянии: от этого зависит необходимость вызова на место специальных бригад и реанимобиля.


Квалифицированную медпомощь окажут прибывшие врачи, задача водителей — обезопасить место и вызвать экстренные службы
Квалифицированную медпомощь окажут прибывшие врачи, задача водителей — обезопасить место и вызвать экстренные службы


Позвоните в скорую помощь и грамотно объясните ситуацию


Напоминаем телефон для экстренных вызовов — 112. Большинство сотовых операторов принимают вызовы скорой по телефону 103.


Мы провели эксперимент. Сначала я позвонил на диспетчерский пункт службы экстренной помощи клиники «Источник» и описал место воображаемого ДТП, очевидцем которого я стал.


— Здравствуйте, скорая помощь.


— Здравствуйте, тут случилось ДТП.


— Где именно?


— 1879-й километр трассы М-5.


— В каком направлении вы ехали?


— Из Челябинска в Уфу.


— Какие вы видите ориентиры?


— Мы проехали какой-то виадук. Больше ничего не вижу.


— Что случилось?


— Похоже на лобовое столкновение.


Я представлял себе примерно такое ДТП, и волнение накатило само собой
Я представлял себе примерно такое ДТП, и волнение накатило само собой


Ну и так далее. Потом мы сделали разбор полетов. Диспетчер скорой помощи Елена резюмировала так:


— Видно было, что вы волновались, — это нормально, именно так люди и звонят в скорую помощь. Вы дали много информации, но ее приходилось вытягивать буквально клещами, и мы потратили на это очень много времени.


Затем мы отрепетировали звонок, и получилось примерно так:


— Здравствуйте, на 1879-м километре трассы М-5 в направлении Уфы лобовое столкновение двух машин, ориентир — виадук недалеко от места аварии. Вижу трех пострадавших, двое — в состоянии шока, один тяжелый, на речь не реагирует. Под одним из автомобилей разлив жидкости. Беременных и детей среди пострадавших нет. Меня зовут Артем Краснов.


Я понимаю, почему мы медлим с ответами: мы всегда хотим получить обратную связь от диспетчера и убедиться, что он нас правильно понимает, успевает записывать и так далее. На деле лучший для них вариант — получить максимум информации в первой фразе. Без лишних слов и эмоций. Звонки записываются, поэтому не бойтесь, что диспетчер не успеет что-то понять, — они обучены говорить по существу, без лишних расшаркиваний. Чем меньше уточнений потребуется — тем лучше.


Азы первой помощи: если кричит — травмы несерьезные


Для начала достаточно. Продолжение следует.


При легких ДТП водители могут разъехаться без вызова ГИБДД и экстренных служб, если выполнят несколько условий. В экстренной ситуации, особенно за городом, очень поможет светоотражающий жилет. А вот подборка роликов, которые полезно посмотреть вместе ребенком

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