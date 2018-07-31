Суд смягчил приговор новосибирцу, который заступился за девушку на встрече выпускников

Кирилл Филиппов с женой Александрой
Кирилл Филиппов с женой Александрой

Новосибирский областной суд изменил приговор 28-летнему Кириллу Филиппову, который в январе 2018 года получил реальный срок за защиту девушки на встрече одноклассников.


Вместо 2,5 лет осуждённый получил 1,5 года колонии общего режима.


«Ему смягчили наказание до 1 года 6 месяцев лишения свободы в связи с тем, что он частично возместил причинённый потерпевшему ущерб — 100 тысяч рублей. <…> И в связи с последними изменениями в законодательстве ему зачли время содержания под стражей до вступления приговора в силу из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания [наказания] в исправительной колонии общего режима», — рассказал корреспонденту НГС прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Потапов. 


Кирилл Филиппов находится в следственном изоляторе с 10 января, под стражей он провёл уже больше шести с половиной месяцев. Этот срок пребывания в СИЗО приравнивается к 10 месяцам колонии общего режима. Таким образом, в колонии ему предстоит провести восемь месяцев. 


Справка: Новый федеральный закон о зачёте дней пребывания в СИЗО в счёт приговора вступил в силу с 13 июля 2018 года. Теперь один день в следственном изоляторе приравнивается к одному дню колонии особого и строгого режима, к полутора дням воспитательной колонии и колонии общего режима или к двум дням колонии-поселения. 


Случай, из-за которого Кирилл Филлипов оказался на скамье подсудимых, произошёл в 2016 году на базе отдыха «Млечный путь». Как ранее сообщал адвокат осуждённого Дмитрий Смышляев, встреча одноклассников уже заканчивалась, все начали собираться домой. В это время появился не знакомый Кириллу мужчина, который подошёл, начал кричать на одну из девушек, схватил её за плечи и ударил по лицу.


«Кирилл был трезвым, видя, что неизвестный ударил девушку, которая училась в параллельном классе, подскочил и попытался приподнять её. В этот момент этот неизвестный гражданин резко шагает к нему навстречу, и Кирилл выставляет руку, как бы ограждаясь», — рассказывал адвокат.


По его словам, позже выяснилось, что девушка и приехавший за ней парень уже 10 лет живут вместе. На суде потерпевший пояснил, что Филиппов не просто выставил руку, а сломал ему челюсть


В документах суда говорилось, что у пострадавшего «перелом верхней челюсти с осколками, перелом основания черепа и контузия левого глаза». Всё это — с одного удара, которого не видел ни один свидетель обвинения, пояснял Смышляев.


Ранее адвокат рассказывал, что 10 января 2018 года суд Новосибирского района признал Кирилла Филиппова виновным по ч. 1 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), приговорил его к реальному сроку и обязал выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей. Осуждённого взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, дома у него остались жена и маленькая дочь.


Кирилл Филиппов и его адвокат не согласились с приговором и попытались его обжаловать.


«В апелляции они заняли позицию, связанную с признанием вины. В полном объёме вину признали, раскаялись, просили прощения у потерпевшего, но между тем <…> хотели также смягчения наказания, освобождения из под-стражи», — рассказал прокурор Дмитрий Потапов.


По его словам, апелляция завершилась сегодня, 31 июля. Областной суд сократил Филиппову срок, но не освободил от выплаты оставшейся части компенсации. Приговор вступил в законную силу.

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