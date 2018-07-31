Что нас ждёт в августе: рост пенсий, цен на загранпаспорт, права и водку

Подборка свежих законодательных инициатив, которые вступают в силу со дня на день

Очередная, но незначительная прибавка к пенсии и значительный рост пошлин на документы, а ещё подорожавший алкоголь, старт антигриппозной кампании и электронные визы для турок и японцев, летящих в Россию, — что готовит нам законодательство в августе, читайте в нашем обзоре.


За загранпаспорт и водительское придется платить больше


С 3 августа за получение загранпаспорта и водительского удостоверения нового образца придётся платить больше. Загранпаспорт на ребенка обойдётся в 2,5 тысячи рублей вместо 1,5, цена взрослого паспорта возрастёт с 3,5 до 5 тысяч рублей. Срок действия биометрического паспорта — десять лет.


Что нас ждёт в августе: рост пенсий, цен на загранпаспорт, права и водку


Пошлина за пластиковое водительское удостоверение нового поколения вырастет до 3 тысяч рублей, за свидетельство о регистрации транспортного средства придётся заплатить 1,5 тысячи вместо 500 рублей.


При этом пошлины за документы старого образца останутся прежними.


Работающим на пенсии добавят 200 рублей


В августе работающих пенсионеров с официальной зарплатой ждёт новая индексация пенсий. У каждого прибавка индивидуальна, но есть потолок, выше которого не заплатят, — 235 рублей 74 копейки. На сколько повысится обязательная выплата, будет зависеть от размера зарплаты и продолжительности трудового стажа.


Перерасчёт пенсий для пожилых трудящихся пенсионный фонд проводит автоматически — ходить в отделения с заявлениями больше не нужно.


Поезда переходят на местное время


РЖД решили наконец избавить пассажиров от путаницы в часовых поясах: с 1 августа все сообщения об отправлении и прибытии составов будут объявлять с учётом местного времени. Оно же будет отображаться на электронных табло и вокзальных часах.


Что нас ждёт в августе: рост пенсий, цен на загранпаспорт, права и водку


Что касается билетов, то уже с мая на них стали указывать два варианта времени отправления — местное и московское.


Водка подорожает на 4 рубля. Минимум


С 20 августа за пол-литра водки придётся заплатить 205 рублей вместо 201 — в силу вступает соответствующий приказ Минфина, в котором прописана минимальная стоимость крепкого алкоголя. Кроме того, правительство устанавливает минимальную цену на оптовую закупку алкоголя: 173 рубля за бутылку у производителя и 178 рублей — у других организаций. Изменения касаются только водки и ликёро-водочной продукции крепостью 37–40 градусов.


Минимальная цена, считают в правительстве, устранит конкуренцию с «левым» алкоголем, который производится в обход государственной казны, а потому стоит дешевле.


Каждого второго россиянина ждёт прививка от гриппа


С августа в России стартует кампания против гриппа. В письме Анны Поповой, главного санврача РФ, подробно прописана тактика, по которой медики спасут страну от простудной эпидемии. В частности сказано, что привить от гриппа и ОРВИ врачи намерены не меньше 45% россиян. Особое внимание медики уделят группам риска — беременным, старикам, детям и людям с ослабленным иммунитетом — вакцинация затронет 75% граждан. Пристальное внимание врачей будет обращено на сотрудников зоопарков и часто контактирующих с птицами. Маски, бахилы, градусники, противовирусные препараты должны быть в достатке в каждой аптеке, поликлинике и больнице.


Что нас ждёт в августе: рост пенсий, цен на загранпаспорт, права и водку


Иностранцам станет проще получить российскую визу


Теперь попасть в Россию, минуя томное общение с консульством, зарубежный гость может не только через Владивосток: с 19 августа к режиму пропуска по электронной визе в аэропорту присоединятся ещё пять воздушных гаваней в ДФО — это Хабаровск (Новый), Петропавловск-Камчатский (Елизово), Южно-Сахалинск (Хомутово), Благовещенск и Анадырь (Угольный).


Для того чтобы получить электронную визу, зарубежным гостям достаточно оставить заявку на сайте российского МИДа. Правда, система доступна только гражданам 18 стран: это Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.

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