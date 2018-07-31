Мальчика, который продавал лимонад в парке ради нового LEGO, взяли в бизнес-школу

9-летний мальчик Саша, который продавал лимонад в Первомайском сквере, чтобы накопить на конструктор LEGO, решил пойти на курсы предпринимательства и легализовать свою торговлю.





В сентябре Александру исполнится 10 лет





Мама Александра Дяченко Светлана сообщила, что юный бизнесмен перестал торговать в парке после выхода новости о нём на НГС — под текстом было много комментариев о незаконности такой работы. Вскоре в «инстаграм» мальчика поступило сообщение от школы бизнеса SREDA: Саше предложили бесплатно пройти летний интенсив по детскому предпринимательству.





«Мы с удовольствием приняли предложение. Впервые узнали о том, что такая школа существует, такие занятия проводятся, — рассказала НГС мама Саши. — Сын всем говорит, что будет бизнесменом. Это его мечта. Он отличник, активный, участвует в разных конкурсах и неоднократно был победителем».







Мама Саши рассказала, что он начал продавать лимонад ещё два года назад





Директор по развитию школы SREDA Кристина Кучинская пояснила, что легализовать деятельность Саши можно, только если его родители зарегистрируют юридическое лицо и будут заниматься производством и продажей лимонада сами. «У нас по законодательству дети до 14 лет не имеют права вести предпринимательскую и, по сути, трудовую деятельность. Ребёнок может выступать только в качестве бренда, в качестве рекламы какой-то, присутствовать на торговой точке», — сообщила Кучинская.





Мальчик сам нарисовал вывеску и ведёт «инстаграм»





По её словам, на десятидневном курсе Александру расскажут обо всех законодательных нюансах, а также о маркетинговых инструментах. «Он узнает, кто целевая аудитория, как её изучать, как создавать продукт в соответствии с ней, как делать расчёты в бизнес-проекте, — говорит представитель школы. — Ещё мы научимся презентовать свои идеи, находить партнёров, рекламировать продукт».





Публикация от Александр Дяченко (@limonadotaleksandra) 17 Июл 2018 в 10:50 PDT





Мама юного предпринимателя признаётся, что решение о создании ИП ещё не принято: «Обдумаем это. Я ещё не могу точно сказать. Я сама работаю педагогом и не знаю даже», — призналась женщина. Она отметила, что в семье Саши нет предпринимателей, и мальчик сам придумал продавать лимонад. «Он дома делал сок в соковыжималке, и ему нравился этот сок. Говорит: "Я поеду в отпуск и буду там продавать". Видел, что на юге везде продают. Когда приехали сюда, идея ему пришла не сок, а лимонад делать. Это проще, и не было у нас здесь соковыжималки», — вспоминает Светлана.







Светлана заверяет: её сын тщательно моет лимоны и мяту, перед тем как делать напиток





Саша с родителями живёт в Нерюнгри, втором по величине городе Якутии. Родители мальчика несколько лет назад купили квартиру в Новосибирске, и теперь семья приезжает сюда на лето, рассказала Светлана. И добавила, что в следующем году они планируют окончательно перебраться в Сибирь.







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