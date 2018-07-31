Мальчика, который продавал лимонад в парке ради нового LEGO, взяли в бизнес-школу
9-летний мальчик Саша, который продавал лимонад в Первомайском сквере, чтобы накопить на конструктор LEGO, решил пойти на курсы предпринимательства и легализовать свою торговлю.
Мама Александра Дяченко Светлана сообщила, что юный бизнесмен перестал торговать в парке после выхода новости о нём на НГС — под текстом было много комментариев о незаконности такой работы. Вскоре в «инстаграм» мальчика поступило сообщение от школы бизнеса SREDA: Саше предложили бесплатно пройти летний интенсив по детскому предпринимательству.
«Мы с удовольствием приняли предложение. Впервые узнали о том, что такая школа существует, такие занятия проводятся, — рассказала НГС мама Саши. — Сын всем говорит, что будет бизнесменом. Это его мечта. Он отличник, активный, участвует в разных конкурсах и неоднократно был победителем».
Директор по развитию школы SREDA Кристина Кучинская пояснила, что легализовать деятельность Саши можно, только если его родители зарегистрируют юридическое лицо и будут заниматься производством и продажей лимонада сами. «У нас по законодательству дети до 14 лет не имеют права вести предпринимательскую и, по сути, трудовую деятельность. Ребёнок может выступать только в качестве бренда, в качестве рекламы какой-то, присутствовать на торговой точке», — сообщила Кучинская.
По её словам, на десятидневном курсе Александру расскажут обо всех законодательных нюансах, а также о маркетинговых инструментах. «Он узнает, кто целевая аудитория, как её изучать, как создавать продукт в соответствии с ней, как делать расчёты в бизнес-проекте, — говорит представитель школы. — Ещё мы научимся презентовать свои идеи, находить партнёров, рекламировать продукт».
Мама юного предпринимателя признаётся, что решение о создании ИП ещё не принято: «Обдумаем это. Я ещё не могу точно сказать. Я сама работаю педагогом и не знаю даже», — призналась женщина. Она отметила, что в семье Саши нет предпринимателей, и мальчик сам придумал продавать лимонад. «Он дома делал сок в соковыжималке, и ему нравился этот сок. Говорит: "Я поеду в отпуск и буду там продавать". Видел, что на юге везде продают. Когда приехали сюда, идея ему пришла не сок, а лимонад делать. Это проще, и не было у нас здесь соковыжималки», — вспоминает Светлана.
Саша с родителями живёт в Нерюнгри, втором по величине городе Якутии. Родители мальчика несколько лет назад купили квартиру в Новосибирске, и теперь семья приезжает сюда на лето, рассказала Светлана. И добавила, что в следующем году они планируют окончательно перебраться в Сибирь.
Современные школьники нередко удивляют взрослых своими способностями. К примеру, осенью 11-летний Владислав Шипулин поразил жюри на шоу «Удивительные люди» — мальчик смог в уме расшифровать два десятка QR-кодов.
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Александра Зенкова
Фото Стаса Соколова, instagram.com/limonadotaleksandra