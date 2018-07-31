Приставы выбили долги у владельца 27 машин — он заплатил, когда ему запретили покидать Россию

Приставы заставили должника выплатить более 130 тысяч рублей
Приставы заставили должника выплатить более 130 тысяч рублей

Житель Оби с личным автопарком из 27 автомобилей отказывался платить налоги, пока судебные приставы не запретили ему покидать страну.


37-летний мужчина задолжал более 130 тысяч рублей в пользу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по НСО, сообщили в УФССП.


По данным ГИБДД, мужчина владеет 27 автомобилями — грузовыми автомобилями марки Howo, КАМАЗ, а также легковыми «Лада» и Lexus. Как уточнили в ведомстве, он накопил долг перед налоговой как физическое лицо. Какие именно налоги не платил мужчина, в пресс-службе УФССП пояснить не смогли.


Мужчина отказывался выплачивать долг даже после решения суда, поэтому исполнительный лист передали приставам.


«Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении 27 автотранспортных средств, находящихся в собственности должника. Однако такая мера не подействовала на неплательщика. Вскоре было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату гражданина А., а также ограничение на выезд из Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.


После запрета покидать пределы России мужчина всё же оплатил долг перед налоговой.


На прошлой неделе новосибирские автоинспекторы и приставы устроили засаду с секретным прибором на должников — проверяющим попался водитель Toyota Land Cruiser, за которым числился долг 480 тысяч рублей.

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