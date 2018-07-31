На аэродроме под Новосибирском приземлился американский самолёт

Сегодня, 31 июля, на аэродроме Мочище под Новосибирском приземлился американский самолёт DC-3 «Дуглас», который в конце этой недели примет участие в авиашоу.


На авиашоу в Мочище DC-3 выступит уже во второй раз
На авиашоу в Мочище DC-3 выступит уже во второй раз


В Новосибирской области ретросамолёт 1945 года выпуска сел в 14:20 — им управлял владелец Евгений Барсов. Вместе с ним прилетели пилот Геннадий Чубов и несколько друзей. На полёт из Сургута в Мочище у них ушло 3 часа 10 минут, рассказала корреспонденту НГС фотограф Елена Василенко.


Пассажирский самолёт «Дуглас» выступит 5 августа на авиашоу в Мочище в составе женской пилотажной группы «Барсы». В прошлом году новосибирцы уже наблюдали его полёт. В Ханты-Мансийском автономном округе DC-3 базируется с 2014 года — владелец перегнал его из США.


За штурвалом «Дугласа» был его владелец Евгений Барсов  
За штурвалом «Дугласа» был его владелец Евгений Барсов  


Как сообщила Елена Василенко, завтра в Новосибирскую область также прилетят девушки из пилотажной группы «Барсы» на Як-52 и Як-54. «Пилотам от 15 до 24 лет», — уточнила фотограф.


Командир пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов в переписке в соцсети «ВКонтакте» пояснил корреспонденту НГС, что всего в этом году на авиашоу можно будет увидеть 8 их самолётов. Кроме «Дугласа» 1945 года выпуска перед новосибирцами выступят Ан-2 и 6 Яков.


Ранее НГС рассказывал, что ещё ждёт новосибирцев на авиашоу и как туда можно будет добраться.


Справка: Douglas DC-3 (в СССР производилась его лицензионная копия Ли-2) — американский ближнемагистральный транспортный самолёт с двумя поршневыми двигателями. Разработан предприятием Douglas Aircraft Company. Полёт первого «Дугласа» состоялся 17 декабря 1935 года. Позже этот самолёт выпускался во множестве пассажирских и транспортных вариантов в США и Японии — до 1945 года, в СССР — до 1952 года. (aviabarsov.com)

Прочтений: 1850
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено