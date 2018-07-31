На аэродроме под Новосибирском приземлился американский самолёт

Сегодня, 31 июля, на аэродроме Мочище под Новосибирском приземлился американский самолёт DC-3 «Дуглас», который в конце этой недели примет участие в авиашоу.







На авиашоу в Мочище DC-3 выступит уже во второй раз





В Новосибирской области ретросамолёт 1945 года выпуска сел в 14:20 — им управлял владелец Евгений Барсов. Вместе с ним прилетели пилот Геннадий Чубов и несколько друзей. На полёт из Сургута в Мочище у них ушло 3 часа 10 минут, рассказала корреспонденту НГС фотограф Елена Василенко.







Пассажирский самолёт «Дуглас» выступит 5 августа на авиашоу в Мочище в составе женской пилотажной группы «Барсы». В прошлом году новосибирцы уже наблюдали его полёт. В Ханты-Мансийском автономном округе DC-3 базируется с 2014 года — владелец перегнал его из США.







За штурвалом «Дугласа» был его владелец Евгений Барсов





Как сообщила Елена Василенко, завтра в Новосибирскую область также прилетят девушки из пилотажной группы «Барсы» на Як-52 и Як-54. «Пилотам от 15 до 24 лет», — уточнила фотограф.







Командир пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов в переписке в соцсети «ВКонтакте» пояснил корреспонденту НГС, что всего в этом году на авиашоу можно будет увидеть 8 их самолётов. Кроме «Дугласа» 1945 года выпуска перед новосибирцами выступят Ан-2 и 6 Яков.





Ранее НГС рассказывал, что ещё ждёт новосибирцев на авиашоу и как туда можно будет добраться.







Справка: Douglas DC-3 (в СССР производилась его лицензионная копия Ли-2) — американский ближнемагистральный транспортный самолёт с двумя поршневыми двигателями. Разработан предприятием Douglas Aircraft Company. Полёт первого «Дугласа» состоялся 17 декабря 1935 года. Позже этот самолёт выпускался во множестве пассажирских и транспортных вариантов в США и Японии — до 1945 года, в СССР — до 1952 года. (aviabarsov.com)

