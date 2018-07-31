Видео: самку чёрного ягуара заставили добывать мясо в зоопарке

Сегодня, 31 июля, Новосибирский зоопарк провёл показательное кормление самки чёрного ягуара.





Для этого сотрудники зоопарка спрятали кусок мяса в платяной мешок и подвесили на дереве в клетке. Пантере пришлось самостоятельно разрывать упаковку и вытаскивать еду.









В зоопарке подчеркнули, что сегодня началась серия показательных кормлений





Перед сегодняшним показом специалисты два месяца тестировали различные приспособления для обогащения среды животных. Они также разработали программу и для кормления сурикатов





«Животным не только давали игрушки, которые можно покатать, закопать или погрызть. Были сделаны приспособления, которые дают возможность хищникам проявить свои охотничьи инстинкты. Мясо диким кошкам не просто дают, а предлагают добыть. Так же и с кормом для тех, кто ест насекомых, фрукты, — обед не на тарелке, а там, откуда его не так просто достать», — говорится в сообщении зоопарка





Чёрные ягуары — это вариация пятнистого ягуара, вызванная мутацией гена, отвечающего за чёрный цвет





Сейчас в зоопарке содержатся пятнистый самец Порги и две чёрные самки Белла и Кимми





Кроме того, сегодня в Новосибирском зоопарке сообщили, что на новый режим работы перешла вторая касса, которую в июне открыли на улице Стасова. Прежде это была касса выходного дня, теперь билеты в ней можно будет купить и в будни.





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