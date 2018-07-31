Грузовик въехал в микроавтобус недалеко от школы: водители встали в огромную пробку

Авария произошла около 14 часов дня
Авария произошла около 14 часов дня

Днём 31 июля в Дзержинском районе Новосибирска недалеко от школы № 111 случилась авария — столкнулись грузовик и микроавтобус.


«По Промышленной ехал грузовик — по второстепенной — поворачивал налево на Красина», — рассказала корреспонденту НГС читательница Маргарита Шестакова, которая была свидетельнице последствий аварии.


По её словам, грузовик въехал в микроавтобус, который ехал по улице Красина.


В результате на месте происшествия собралась пробка. «От проспекта Дзержинского до места аварии — минут 20, наверное», — отметила Маргарита.



Водители ехали от проспекта Дзержинского через место аварии 20 минут
Водители ехали от проспекта Дзержинского через место аварии 20 минут


На этой неделе НГС рассказывал о другой аварии с грузовым автомобилем, после которой образовалась пробка. Утром 29 июля на площади инженера Будагова на границе Центрального и Октябрьского районов Новосибирска столкнулись автомобиль Honda и большегруз Scania.

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