Портал Росреестра сломался — новосибирцы уже месяц не могут подать объявления

Альтернатива такой услуги Росреестра в личном кабинете — платная

Около месяца портал Росреестра не даёт жителям Новосибирска разместить объявление о продаже доли объекта недвижимости. По словам одного из столкнувшихся с проблемой читателей НГС, Александра, уже 11 дней техподдержка в ответ на попытки сделать это пишет: «Попробуйте ещё раз».







«Это очень негативно сказывается на населении, так как согласно новым установкам автоматизация работы происходит планово и теперь некоторые вещи необходимо делать только через личный кабинет. К примеру, нужно продать парковку или квартиру в общежитии или на крайний случай долю большого помещения, где более 10 собственников. Согласно недавно изменённому законодательству обязательно предоставлять нотариальный отказ владельцев других долей от желания купить твою долю. Стоит это 3000 рублей на каждого потенциального покупателя, то есть если хочешь продать парковку тысяч за 400, а там 100 собственников, то придётся заплатить 300 тысяч рублей только нотариусу, но есть иной способ — разместить объявление на сайте Росреестра о продаже, выждать месяц и только после этого продать. Быстрее, дешевле, современнее. То есть сейчас в Новосибирской области никто не может этого сделать», — рассказал корреспонденту НГС Александр.







Такой ответ получил читатель НГС





Сделать это можно только через личный кабинет, прийти в Росреестр в Новосибирске на приём нельзя — у местной организации нет таких полномочий. Александр возмущается, что в Новосибирской области никто не может размещать подобные объявления и проводить эту процедуру бесплатно, пока не работает этот функционал портала. Он считает, что никто не занимается этой проблемой.







В пресс-службе Росреестра Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что знают о такой проблеме и написали о ней в Москву около месяца назад, потому что только там могут исправить эту недоработку. Отдельного регионального сайта нет, есть только региональная страница на общем.







«Если у человека уже есть доля, то долю из доли выделить и разместить на портале нельзя. Если у человека несколько долей, то портал для размещения пускает только одну долю. Через некоторое время можно следующую. Это техническая особенность работы портала, за которую мы вообще не несём никакой ответственности, — это всё Москва. Мы отправляли письмо около месяца назад об этой проблеме, обсуждали её с нотариусами, потому что это их тоже касается. Пока ответа нет», — пояснила начальник отдела организации и контроля Наталья Самочёрнова.







При этом она уточнила данные читателя, чтобы попытаться ему помочь.







В декабре 2017 похожим образом ломался сайт ГИБДД: новосибирцы несколько часов не могли проверить штрафы.

