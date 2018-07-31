Новосибирский театр получил 14 миллионов от Минкульта

Грант пойдёт на мюзикл «Римские каникулы» и оперетту «Ночь в Венеции»

Новосибирский музыкальный театр стал обладателем гранта от Министерства культуры России в 14 миллионов рублей.







Театр вошёл в список 15 театральных организаций, которые получат субсидию от Минкульта. При этом сумма, которую получит новосибирский театр, стала самой большой по сравнению с субсидиями для других театров.





«Театр получит 13,9 миллиона рублей на реализацию проекта "Италия, с любовью"», — отмечается в сообщении театра.







В пресс-службе пояснили, что деньги потратят на постановки уже в 2018 году.





«Наконец-то Новосибирский музыкальный театр получил подтверждение тому, что он является одним из лидеров в своём жанре. Это выразилось в достаточно большой сумме федерального гранта, который даётся совсем немногим театрам», — комментирует Леонид Кипнис, директор-художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ.





Грант пойдёт на два спектакля: на выпущенный в прошлом сезоне мюзикл «Римские каникулы» по мотивам одноименного фильма и на классическую оперетту Иоганна Штрауса «Ночь в Венеции». Оперетта станет первой премьерой 60-го юбилейного сезона.





Новосибирский музыкальный театр является обладателем 10 «Золотых Масок» — последние две из них он получил в апреле 2018 года.