Медики отсудили у мэрии право работать в купеческом особняке у автовокзала

Особняк в прошлом году продали с торгов, но их признали незаконными

Новосибирская организация «Союз медиков» добилась отмены расторжения договора аренды особняка на улице Мостовая, 3 — решение принято 27 июля и опубликовано в картотеке арбитражных дел.







В феврале суд в первой инстанции встал на сторону мэрии: договор должен был быть расторгнут, а здание освобождено. Но в ходе обжалования выяснилось, что к моменту оформления иска от мэрии обстоятельства, которые были основой первого решения, были устранены.







«В письме от 22 июня 2017 года № 31/06 –3678 истец заявил досудебную претензию о погашении задолженности по оплате арендной платы, данное письмо не содержало требования о расторжении договора аренды, — говорится в документах арбитража. — Учитывая изложенное, досудебный порядок нельзя признать соблюденным».







Суд также отметил, что задолженность, которая стала причиной иска, была незначительной, при этом «Союз медиков» на тот момент оспаривал законность продажи здания и находился в правовой неопределённости.







Торги, на которых был продан особняк на Мостовой, действительно признали недействительными: по информации на сайте Центрального районного и Новосибирского областного судов, решение оспаривалось, но осталось неизменным. В июле дело направили в архив.







Оперативно связаться с председателем «Союза медиков» Сергеем Лесковских не удалось — на его номере включен автоответчик.







Спорное здание на Мостовой, 3 в начале прошлого века построил купец Андрей Едельштейн. Известно, что рядом находилось ещё два принадлежащих ему строения, но они не сохранились.

