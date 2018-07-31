Медики отсудили у мэрии право работать в купеческом особняке у автовокзала
Новосибирская организация «Союз медиков» добилась отмены расторжения договора аренды особняка на улице Мостовая, 3 — решение принято 27 июля и опубликовано в картотеке арбитражных дел.
В феврале суд в первой инстанции встал на сторону мэрии: договор должен был быть расторгнут, а здание освобождено. Но в ходе обжалования выяснилось, что к моменту оформления иска от мэрии обстоятельства, которые были основой первого решения, были устранены.
«В письме от 22 июня 2017 года
Суд также отметил, что задолженность, которая стала причиной иска, была незначительной, при этом «Союз медиков» на тот момент оспаривал законность продажи здания и находился в правовой неопределённости.
Торги, на которых был продан особняк на Мостовой, действительно признали недействительными: по информации на сайте Центрального районного и Новосибирского областного судов, решение оспаривалось, но осталось неизменным. В июле дело направили в архив.
Оперативно связаться с председателем «Союза медиков» Сергеем Лесковских не удалось — на его номере включен автоответчик.
Спорное здание на Мостовой, 3 в начале прошлого века построил купец Андрей Едельштейн. Известно, что рядом находилось ещё два принадлежащих ему строения, но они не сохранились.
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Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова