Принципиальный следователь засудил начальство за увольнение. Теперь государство должно ему 300 тысяч

Увольнение Сергея Копырина из бердского следственного отдела уже во второй раз признали незаконным

Утром 31 июля Новосибирский областной суд решил, что увольнение экс-руководителя бердского следственного отдела Сергея Копырина было незаконным. После заседания суда Копырин рассказал НГС, почему уже во второй раз хочет вернуть работу.







«Сегодня [областной суд] отменил решение Центрального районного суда — которым в моём иске было полностью отказано — и вынес новое решение по делу. Соответственно, [областной суд] признал решение суда первой инстанции незаконным, также признал незаконным моё увольнение», — сообщил корреспонденту НГС Сергей Копырин.







Согласно решению суда, Копырин получил компенсацию за пропущенные месяцы работы в размере около 300 тысяч рублей и ещё несколько тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред,





отметил он.







Бывший глава бердского следствия подал иск в районный суд в начале апреля — сразу после того, как получил документ об увольнении.







Руководство усмотрело в его работе некие нарушения, но не пояснило конкретных причин, в чём вина главы отдела.







Сейчас следователь собирается восстановить должность, но сложность в том, что истёк срок его 5-летнего контракта, — в суде Копырину пояснили, что работодатель, то есть СУ СКР по Новосибирской области, сам решает вопрос с новым назначением. Сам экс-руководитель считает, что имеет полное право на новый трудовой договор, поскольку в его работе так и не нашли нарушений.







Он подчеркнул, что бердское следствие, по официальной статистике, занимает лидирующие показатели в Новосибирской области по раскрываемости преступлений, в том числе по раскрываемости убийств и коррупционных преступлений.







«Нет ничего дороже, чем честное имя. Я нахожусь на службе практически 20 лет, и я не готов жертвовать своим именем, когда его пытаются очернить.





Я работал по совести, и в этой части считаю, что должен доказать и самому себе, и всем близким, и людям, которые [меня] не знают, что я порядочный честный офицер и я не нарушал закон, не допускал этих нарушений, это самое главное», — добавил Сергей Копырин.







Позицию СУ СКР по Новосибирской области оперативно узнать не удалось — в письменном запросе корреспондент НГС попросила уточнить, сможет ли Сергей Копырин вернуться на должность руководителя бердского следственного отдела.







Бердский следователь известен расследованиями скандальных дел с чиновниками и бизнесменами — его отдел занимался делом мэра Бердска Ильи Потапова, он же занимался расследованием уголовного дела в отношении бердского бизнесмена Виктора Голубева. В конце 2015 года Копырина уже отправляли в отставку — якобы из-за критики руководства.







Тогда он сумел через суд добиться восстановления на работе. Также ему выплатили компенсацию в размере 260 тысяч рублей. Вскоре после своего возвращения Копырин подробно рассказал в интервью НГС об обстоятельствах увольнения.

