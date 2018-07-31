Над Мочище пролетят 90 самолётов: НГС узнал, как добраться на авиашоу 5 августа

5 августа в Мочище пройдет традиционное авиашоу. Для зрителей пустят дополнительный транспорт: НГС публикует схемы и расписание.


Общее количество участников авиашоу в этом году — 450 человек 
Общее количество участников авиашоу в этом году — 450 человек 


Электрички


5 августа «Экспресс-пригород» запускает для зрителей дополнительные электрички. Утром до станции Мочище пойдут 10 электричек со средним интервалом 15 минут. Первая отправляется со станции Новосибирск-Главный в 07:57. До Мочище поезд идёт 33 минуты. Проезд обойдётся в 35 рублей. 


Утреннее расписание электричек для зрителей авиашоу
Утреннее расписание электричек для зрителей авиашоу


После авиашоу по графику 12 электричек со средним интервалом 20 минут. Последняя отправляется со станции Мочище в 16:32.


Расписание электричек со станции Мочище до станции Новосибирск-Главный
Расписание электричек со станции Мочище до станции Новосибирск-Главный


Автобусы


Чтобы добраться от станции Мочище к самой площадке проведения авиашоу, продлят маршрут автобуса № 189 «Радиостанция № 5 – Станция Мочище». Будет дополнительная остановка в районе перекрёстка Локтинского и Восточного шоссе. Автобус ходит с интервалом 14 минут. Ориентирные остановки: «ЭЛСИБ (площадь Кирова)», «Автокомбинат», «пл. Станиславского», «Метро "Площадь Маркса"», «Метро "Гагаринская"», «ул. Учительская», «АЗС (ул. Б.Хмельницкого)», «Станция Иня-Восточная». Предоставляется льготный проезд по МПК «Социальная карта». 


От ж/д станции будут ходить автобусы
От ж/д станции будут ходить автобусы


Из Новосибирска, Сокура, Мошково до места проведения авиашоу можно будет добраться пригородным автобусом № 130 «ул. Учительская – р.п. Мошково». С 8:00 до 16:00 на маршруте будет также дополнительная остановка в районе перекрёстка Локтинского и Восточного шоссе. Интервал движения автобусов — 30 минут. Ориентирные остановки: «ул. Учительская», «АЗС (ул. Б. Хмельницкого), «Станция Иня-Восточная».


Кроме регулярных будет организован временный автобусный маршрут «Ж/д станция Мочище – аэродром "Мочище"» для жителей Новосибирска, Искитима, Бердска, г. Оби и муниципальных районов области, прибывших на пригородных электропоездах. Автобус будет ходить с 8:20 до 16:00. Интервал движения 5–10 минут (по наполняемости).


График движения автобуса, организованного «Олимпия Райзен Сибирь»
График движения автобуса, организованного «Олимпия Райзен Сибирь»


От площади Калинина и из Академгородка можно доехать комфортабельным автобусом «Олимпия Райзен Сибирь». С площади Калинина он отправляется в 8:00 (обратно в 15:00). Из Академгородка (от гостиницы «Золотая долина») — в 7:00 (обратно — в 15:00). Бронировать места можно на сайте аэродрома «Мочище», а также в офисах компании.


Авиашоу — ежегодное мероприятие 
Авиашоу — ежегодное мероприятие 


Зрители авиашоу увидят показательные выступления самолётов и вертолётов Вооружённых Сил России, одиночные и групповые пилотажи. Также в программе парашютные прыжки, купольная акробатика, запуск воздушных змеев. Общее количество участников — 450 человек. В небо поднимутся 90 воздушных судов. 


Праздник начнётся в 9:00 с пролёта воздушных шаров. Двадцатиминутное выступление авиамоделистов, мотопарапланеристов запланировано с 10:00. Торжественное открытие праздника — с 10:20 до 11:00. Само авиашоу пройдёт с 11:00 до 14:00. Также в программе концерт симфонического оркестра и других музыкальных коллективов; выставка автомобильной техники военного времени, техники байк-клубов, ретро-автомобилей. С 14:00 до 14:30 состоится розыгрыш призов. Закрытие праздника — в 14:30. Вход — свободный. 


Посмотреть фото и видео, а также почитать, как авиашоу проходило в прошлом году, вы можете в нашем онлайн-репортаже. Осторожно: много захватывающих дух фото!

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