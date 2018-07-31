Власти убрали автобус, который ходил до «Матрёшкиного двора»

Теперь конечная остановка автобуса № 44 будет на Затулинке, а не в «Матрёшкином дворе»
Теперь конечная остановка автобуса № 44 будет на Затулинке, а не в «Матрёшкином дворе»

Новосибирские власти изменили маршрут автобуса № 44, который курсирует между остановкой «Диагностический центр» на правом берегу и жилым комплексом «Матрёшкин двор» в Кировском районе.


С 1 августа поменяется левобережная часть маршрута. Автобус будет ходить по другим улицам и перестанет заезжать в «Матрёшкин двор» — его конечная остановка будет располагаться на Затулинском жилмассиве.


«Движение транспортных средств в прямом и обратном направлениях будет организовано по проспекту Карла Маркса, улице Геодезической, Лыщинского, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Зорге, Громова, Зорге до остановочной площадки "Полевая"», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Название маршрута «Диагностический центр — улица Дмитрия Шмонина» соответственно изменится на «Диагностический центр — Затулинский жилмассив», добавили в мэрии.


Таким образом, до «Матрёшкиного двора» теперь будут ходить только три автобуса (№ 12, 40, 57) и два маршрутных такси (№ 29 и 29а).


Синим цветом обозначен прежний маршрут, зелёным — новый
Синим цветом обозначен прежний маршрут, зелёным — новый


Автобусы начнут ходить по новой схеме с 1 августа
Автобусы начнут ходить по новой схеме с 1 августа


Ранее власти сократили маршрут автобуса № 35, который ездил от остановки «Улица Дюканова» в Ленинском районе на Плющихинский жилмассив. С 13 июля автобусы ходят с левого берега только до сада Мичуринцев.

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