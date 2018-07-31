Власти убрали автобус, который ходил до «Матрёшкиного двора»
Новосибирские власти изменили маршрут автобуса
С 1 августа поменяется левобережная часть маршрута. Автобус будет ходить по другим улицам и перестанет заезжать в «Матрёшкин двор» — его конечная остановка будет располагаться на Затулинском жилмассиве.
«Движение транспортных средств в прямом и обратном направлениях будет организовано по проспекту Карла Маркса, улице Геодезической, Лыщинского, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Зорге, Громова, Зорге до остановочной площадки "Полевая"», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Название маршрута «Диагностический центр — улица Дмитрия Шмонина» соответственно изменится на «Диагностический центр — Затулинский жилмассив», добавили в мэрии.
Таким образом, до «Матрёшкиного двора» теперь будут ходить только три автобуса (
Ранее власти сократили маршрут автобуса
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Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова (1), фрагменты справочника 2ГИС (2, 3)