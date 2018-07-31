Праздника хочется: избирком потратит 134 тысячи рублей на шарики ко дню выборов губернатора

«Избирательный участок — это место, куда народ должен приходить с хорошим настроением. Это традиционный такой атрибут, который практически всегда и на всех выборах использовался, только это делалось либо участковыми комиссиями, либо территориальными, а в данном случае в целях сокращения расходов, поскольку любые конкурсные процедуры снижают цены, — это сделала избирательная комиссия», — рассказала корреспонденту НГС заместитель председателя областного избиркома Надежда Маринкевич.

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Елена Громкова

Фото Александра Ощепкова (1), Густаво Зырянова (2)