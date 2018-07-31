Праздника хочется: избирком потратит 134 тысячи рублей на шарики ко дню выборов губернатора
Избирательная комиссия Новосибирской области заказала 50 тысяч воздушных шариков ко дню выборов губернатора, которые пройдут в сентябре, — ими украсят избирательные участки.
«Избирательный участок — это место, куда народ должен приходить с хорошим настроением. Это традиционный такой атрибут, который практически всегда и на всех выборах использовался, только это делалось либо участковыми комиссиями, либо территориальными, а в данном случае в целях сокращения расходов, поскольку любые конкурсные процедуры снижают цены, — это сделала избирательная комиссия», — рассказала корреспонденту НГС заместитель председателя областного избиркома Надежда Маринкевич.
Согласно документам госзакупки «Поставка воздушных шаров для обеспечения подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Новосибирской области», начальная цена контракта — 134 тысячи рублей.
Избиркому требуется по 12,5 тысячи круглых воздушных шаров красного, зелёного, белого и синего цветов.
Это цвета флага Новосибирской области, объяснила Надежда Маринкевич.
Выборы нового губернатора пройдут 9 сентября — полный список кандидатов на этот пост НГС публиковал накануне.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова (1), Густаво Зырянова (2)