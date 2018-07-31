На Красном проспекте сломали забор с признаниями в любви к Новосибирску

Часть забора с рисунками повалилась на тротуар

Возле кинотеатра Маяковского сломали красочный забор с граффити, созданный два года назад к 123-летию Новосибирска.







«Кто-то выломал часть раскрашенного забора. Прямо там, где слова "Не город красит человека, а человек — город". Очень жалко», — написала сегодня утром читательница в редакцию НГС.







Корреспондент НГС побывал на месте и убедился, что часть досок лежит на тротуаре. Редакция направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, что случилось с забором, планируется ли его восстанавливать и в какие сроки.







Патриотичные граффити возле кинотеатра Маяковского появились на специально сделанном заборе из плит летом 2016 года. Над созданием полотна работал новосибирский граффитист Егор Дубук. В центре композиции расположены более сотни рисунков, выложенных в виде мозаичной плитки.





«Собрали все плитки, которые жители и гости города рисовали два года назад, выбрали наиболее удачные и разместили их в виде коллажа», — рассказывал тогда Егор Дубук.







Горожане предполагают, что доски кто-то специально выломал





Кстати, недавно компания «2ГИС» нанесла на карту красивые и необычные граффити Новосибирска. Сейчас по запросу «стрит-арт» на сайте 2gis.ru можно увидеть фотографии нескольких десятков уличных рисунков. Каждая работа сопровождается кратким описанием.

