Сибиряк залез на Бугринский мост в альпснаряжении: на место приехали автоинспекторы и спасатели

Когда спасатели приехали на место, мужчина уже начал спускаться с арки
Когда спасатели приехали на место, мужчина уже начал спускаться с арки

Вечером 30 июля новосибирские спасатели убедили мужчину в альпинистском снаряжении спуститься с арки Бугринского моста.


Инцидент произошёл в десятом часу вечера — человека на конструкциях моста заметили дежурившие неподалёку спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы.


«Обратили внимание, что что-то движется на арке моста. В бинокль посмотрели — там какой-то человек поднимается. Отправили туда сухопутный экипаж для выяснения причин и, соответственно, проинформировали Госавтоинспекцию. Одновременно оперативно прибыли и сотрудники ГАИ, и спасатели», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


Как выяснили спасатели, 32-летний мужчина решил подняться на арку моста в альпинистском снаряжении, которое принёс с собой. Когда экипажи подъехали, он уже начал спускаться. Спасатели объяснили мужчине, что на арку забираться опасно. 


«Проведена профилактическая беседа. Вполне адекватный молодой человек — просто не знал, что это нужно делать всё-таки на специализированных площадках, чтобы жители города, в том числе проезжающие мимо, не отвлекались и не уподоблялись», — добавил Дмитрий Фокин.


В прошлом месяце спасатели сняли двух человек с Коммунального моста — мужчины стояли за перилами со стороны пляжа «Наутилус». 

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