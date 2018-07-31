Безликий город, потрясающий океан: Слава Степанов опубликовал снимки Сиднея с высоты

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал серию снимков из австралийского Сиднея.





«Сам по себе Сидней сильно, я бы сказал, безликий город — он аккуратный, правильный, чистый. Население там всё обеспеченное, образованное, интеллигентное — всё в этом плане как сказка, но безликое. Допустим, как фотографу навести фотоаппарат ни на что. Это простые небоскрёбы, парки обычно. Единственное, что там привлекает внимание, наверное, из архитектуры, — это оперный театр и мост Харбор Бридж. Остальное самое интересное — это океан», — рассказал НГС Слава Степанов.





Слава фотографировал Австралию в апреле.





Форт Денисон был построен в 1857 году





«Сиднейский оперный театр, крыша которого напоминает развевающиеся паруса, — символ города и одна из главных достопримечательностей Австралии. Здание входит в число самых известных и легкоузнаваемых в мире», — пишет Слава в своём блоге







«Мост Харбор Бридж — один из самых больших арочных мостов мира. Он пересекает залив Порт-Джексон и соединяет деловой центр города с Северным берегом, где находятся жилые кварталы», — отмечает фотограф в блоге





«Пляжи, сёрфинг — невероятная вещь, причём в черте города всё происходит. Я за два дня посетил 4 пляжа: и искупался, и пофотографировал», — рассказал корреспонденту НГС Слава





Ясная и солнечная погода стоит в Сиднее 340 дней в году, а среднегодовая температура колеблется от +18 до +26 °C. Как и во всём Южном полушарии, времена года здесь прямо противоположны европейским, поэтому самый тёплый месяц — январь (26,8 °C), а самый холодный — июль (17,2 °C)





«С вертолёта самое интересное, что получилось снять, — отвесные кадры сверху вниз: отдыхающие и эти бассейны — никогда такое не встречал, чтобы люди загорали, плавали, а там в двух метрах от них бушуют волны», — вспоминает фотограф





«Когда выходишь на берег океана, там всё самое интересное начинается — очень активный рельеф, скалистое побережье, очень близко к краю стоящие дома», — отмечает Слава Степанов





В Сиднее 40 небоскрёбов







«Здание имени доктора Чау Чака Винга, где разместилась бизнес-школа при технологическом университете, построено по проекту 85-летнего архитектора Фрэнка Гери. Необычное творение критики прозвали смятым бумажным пакетом. Сам Гери говорил, что его вдохновил образ дерева: "растущий, развивающийся организм с множеством ветвей-мыслей"», — пишет Степанов





В конце мая Слава Степанов публиковал ещё одну серию снимков из Австралии — тогда он продемонстрировал фотографии «Двенадцати апостолов» — известняковых скал, лежащих на побережье Южного океана в Австралии.