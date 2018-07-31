Безликий город, потрясающий океан: Слава Степанов опубликовал снимки Сиднея с высоты
Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал серию снимков из австралийского Сиднея.
«Сам по себе Сидней сильно, я бы сказал, безликий город — он аккуратный, правильный, чистый. Население там всё обеспеченное, образованное, интеллигентное — всё в этом плане как сказка, но безликое. Допустим, как фотографу навести фотоаппарат ни на что. Это простые небоскрёбы, парки обычно. Единственное, что там привлекает внимание, наверное, из архитектуры, — это оперный театр и мост Харбор Бридж. Остальное самое интересное — это океан», — рассказал НГС Слава Степанов.
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Елена Громкова Фото Славы Степанова, gelio.livejournal.com