На площади Калинина погасли светофоры

Светофоры в Заельцовском районе не работают с ночи

В Заельцовском районе Новосибирска из-за отключения электричества не работают светофоры на четырёх перекрёстках.







Об этом корреспонденту НГС сообщили в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ), уточнив, что сбой произошёл ещё ночью.







«Четыре перекрёстка не работают. Это площадь Калинина, это по Дуси Ковальчук — школа № 120, Дмитрия Донского — Дачная и [Дуси Ковальчук] — Плановая. Это «Электросети» отключили электроэнергию, <…> с ними держится связь плотная через каждые 20 минут. Мы выясняем, в чём причина, и ждём, когда они дадут электроэнергию, чтобы светофоры включились без сбоев», — пояснили в СМЭУ.





На массовые отключения света в Заельцовском районе читатели НГС начали жаловаться ещё ночью. По их наблюдениям, в некоторых домах электричество появилось утром.





«В 01:05 31 июля поступило сообщение об отключении электроэнергии на подстанции «Ельцовская» 110 кВ (улица Дмитрия Донского, 21/2). Под отключение попали 634 жилых дома (92 многоквартирных, 542 частных) с населением 8665 человек, 10 социально значимых объектов (10 медицинских учреждений), расположенных на территории Заельцовского района. Причина — авария на вводных линиях трансформатора», — сообщается в оперативной сводке Центра ГО, ЧП и ПБ Новосибирской области.







Сейчас, по данным муниципального портала, без света остаются 46 домов на Дмитрия Донского, Дуси Ковальчук, Красном проспекте, Овражной, Рельсовой, Санитарной и Правом Берегу Ельцовки. Электричество на этих улицах аварийно отключилось в 1:00, восстановить его энергетики обещают к 10:00.







Из-за отключившихся светофоров в некоторых местах собрались пробки



