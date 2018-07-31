На площади Калинина погасли светофоры
В Заельцовском районе Новосибирска из-за отключения электричества не работают светофоры на четырёх перекрёстках.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ), уточнив, что сбой произошёл ещё ночью.
«Четыре перекрёстка не работают. Это площадь Калинина, это по Дуси Ковальчук — школа
На массовые отключения света в Заельцовском районе читатели НГС начали жаловаться ещё ночью. По их наблюдениям, в некоторых домах электричество появилось утром.
«В 01:05 31 июля поступило сообщение об отключении электроэнергии на подстанции «Ельцовская» 110 кВ (улица Дмитрия Донского, 21/2). Под отключение попали 634 жилых дома (92 многоквартирных, 542 частных) с населением 8665 человек, 10 социально значимых объектов (10 медицинских учреждений), расположенных на территории Заельцовского района. Причина — авария на вводных линиях трансформатора», — сообщается в оперативной сводке Центра ГО, ЧП и ПБ Новосибирской области.
Сейчас, по данным муниципального портала, без света остаются 46 домов на Дмитрия Донского, Дуси Ковальчук, Красном проспекте, Овражной, Рельсовой, Санитарной и Правом Берегу Ельцовки. Электричество на этих улицах аварийно отключилось в 1:00, восстановить его энергетики обещают к 10:00.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1), yandex.ru/maps (2)