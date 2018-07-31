На площади Калинина погасли светофоры

Светофоры в Заельцовском районе не работают с ночи
Светофоры в Заельцовском районе не работают с ночи

В Заельцовском районе Новосибирска из-за отключения электричества не работают светофоры на четырёх перекрёстках.


Об этом корреспонденту НГС сообщили в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ), уточнив, что сбой произошёл ещё ночью.


«Четыре перекрёстка не работают. Это площадь Калинина, это по Дуси Ковальчук — школа № 120, Дмитрия Донского — Дачная и [Дуси Ковальчук] — Плановая. Это «Электросети» отключили электроэнергию, <…> с ними держится связь плотная через каждые 20 минут. Мы выясняем, в чём причина, и ждём, когда они дадут электроэнергию, чтобы светофоры включились без сбоев», — пояснили в СМЭУ.


На массовые отключения света в Заельцовском районе читатели НГС начали жаловаться ещё ночью. По их наблюдениям, в некоторых домах электричество появилось утром. 


«В 01:05 31 июля поступило сообщение об отключении электроэнергии на подстанции «Ельцовская» 110 кВ (улица Дмитрия Донского, 21/2). Под отключение попали 634 жилых дома (92 многоквартирных, 542 частных) с населением 8665 человек, 10 социально значимых объектов (10 медицинских учреждений), расположенных на территории Заельцовского района. Причина — авария на вводных линиях трансформатора», — сообщается в оперативной сводке Центра ГО, ЧП и ПБ Новосибирской области.


Сейчас, по данным муниципального портала, без света остаются 46 домов на Дмитрия Донского, Дуси Ковальчук, Красном проспекте, Овражной, Рельсовой, Санитарной и Правом Берегу Ельцовки. Электричество на этих улицах аварийно отключилось в 1:00, восстановить его энергетики обещают к 10:00. 


Из-за отключившихся светофоров в некоторых местах собрались пробки
Из-за отключившихся светофоров в некоторых местах собрались пробки


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