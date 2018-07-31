Забросил шайбу в ведро: хоккеист Владимир Тарасенко принял участие в необычной акции

Воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко, выступающий в НХЛ за команду «Сент-Луис Блюз», принял участие в необычной акции VedroChallenge.


Её суть заключается в том, чтобы попасть шайбой в ведро с расстояния в несколько метров. Владимир Тарасенко с этой задачей справился. 



Как сообщает «Спорт-Экспресс», акцию VedroChallenge в своём Instagram запустил защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин. После это развлечение подхватили ещё несколько игроков КХЛ и НХЛ. 


Владимиру Тарасенко вызов бросили игроки «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов и «Филадельфии Флайерз» Йори Лехтеря.





Владимир Тарасенко — воспитанник новосибирского хоккея, он играл за «Сибирь» с 2008 года, в начале 2012-го игрок перебрался в питерский СКА, в НХЛ нападающий оказался после сезона 2011/2012 года.

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