Вооружённые разведчики из Зимбабве и Армении пробежали 15 километров по новосибирскому лесу

Каждому разведчику пришлось нести на себе по 20 килограммов экипировки

В Новосибирской области завершился первый этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки»: разведчики из 8 стран высадились из вертолёта «Терминатор» и пробежали больше 15 километров по лесу.







«Перед разведчиками стояла задача по выводу группы в глубокий тыл противника воздушным путём на расстояние 1000 метров от места посадки, где военнослужащие должны были установить связь с вышестоящим командованием. Затем участники приступили к совершению марш-броска, в ходе которого разведчикам предстояло определить координаты маршрута и пройти 7 контрольных точек, по пути отразив атаку условного противника. Военнослужащие прошли этап в полном обмундировании, вес которого составляет около 20 кг. Во время совершения марш-броска каждая команда преодолела более 15 км по лесистой местности», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.







Во время марш-броска военные обстреляли условного противника





В конкурсе принимают участие военные из 8 стран





Международный конкурс «Отличники войсковой разведки-2018» проходит на военном полигоне Кольцово с 28 июля по 10 августа. В соревнованиях принимают участие военные из России, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Казахстана, Беларуси, Судана и Армении. Специально для иностранных разведчиков повара Новосибирского высшего военного командного училища разработали меню из 25 блюд.

