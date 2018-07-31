Вооружённые разведчики из Зимбабве и Армении пробежали 15 километров по новосибирскому лесу
В Новосибирской области завершился первый этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки»: разведчики из 8 стран высадились из вертолёта «Терминатор» и пробежали больше 15 километров по лесу.
«Перед разведчиками стояла задача по выводу группы в глубокий тыл противника воздушным путём на расстояние 1000 метров от места посадки, где военнослужащие должны были установить связь с вышестоящим командованием. Затем участники приступили к совершению марш-броска, в ходе которого разведчикам предстояло определить координаты маршрута и пройти 7 контрольных точек, по пути отразив атаку условного противника. Военнослужащие прошли этап в полном обмундировании, вес которого составляет около 20 кг. Во время совершения марш-броска каждая команда преодолела более 15 км по лесистой местности», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Международный конкурс «Отличники войсковой разведки-2018» проходит на военном полигоне Кольцово с 28 июля по 10 августа. В соревнованиях принимают участие военные из России, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Казахстана, Беларуси, Судана и Армении. Специально для иностранных разведчиков повара Новосибирского высшего военного командного училища разработали меню из 25 блюд.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ольга Хмелевская
Фото mil.ru