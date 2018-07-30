Над левым берегом поднялось облако дыма
Вечером 30 июля в Новосибирске над левым берегом поднялось облако дыма.
«Пожар в районе улицы Тульской», — пишет в редакцию НГС читатель.
Другие очевидцы сообщают в редакцию, что на Тульской, 78 загорелся двухэтажный барак.
Очевидцы наблюдают пожар из разных частей города.
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Елена Громкова
Фото Натальи Харламовой (2), очевидцев (1, 3)