Над левым берегом поднялось облако дыма

Вечером 30 июля в Новосибирске над левым берегом поднялось облако дыма.


«Пожар в районе улицы Тульской», — пишет в редакцию НГС читатель.


Другие очевидцы сообщают в редакцию, что на Тульской, 78 загорелся двухэтажный барак.


Читатели отмечают, что пожар случился в районе Тульской
Читатели отмечают, что пожар случился в районе Тульской


Очевидцы наблюдают пожар из разных частей города.


Снято с улицы Аникина. Фото Натальи Харламовой
Снято с улицы Аникина. Фото Натальи Харламовой


Снято со стороны автовокзала
Снято со стороны автовокзала
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