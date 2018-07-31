«Пугали, что ребёнок умрёт»: врачи спасли новорождённую девочку с очень коротким кишечником

Маленькая Даша полжизни провела в больнице, но сейчас её наконец выписывают
Маленькая Даша полжизни провела в больнице, но сейчас её наконец выписывают

Хирурги и неонатологи Новосибирской областной больницы (ГНОКБ) спасли маленькую пациентку Дашу Бузикову с тяжёлыми пороками развития — её тонкая кишка была слишком короткой. Но врачам удалось её спасти, и на этой неделе полугодовалую девочку наконец выписывают.


Даша — второй ребёнок Галины Бузиковой, её старшему сыну уже 7 лет, он родился здоровым. Но во время второй беременности, на сроке 12 недель на плановом УЗИ врачи нашли опасную патологию — гастрошизис, дефект передней брюшной стенки, при котором кишечник выпадает из брюшной полости.


«Узисты, генетики — все пугали нас, что ребёнок умрёт, или какие-нибудь могут быть ещё генетические заболевания… Говорили делать аборт. Никто не соглашался, чтобы рожала я, получается. 


Но я хотела девочку, я уже решила и просто искала человека, который бы согласился [со мной] и сказал бы мне: «Да, рожай»», — рассказала корреспонденту НГС Галина Бузикова.


Мать девочки не согласилась на уговоры делать аборт
Мать девочки не согласилась на уговоры делать аборт


Беременная сибирячка попала сначала к хирургу Константину Скляру в детской больнице № 1 — по её словам, врач успокоил её и сказал, что операцией можно исправить патологию. Перед родами Галина Бузикова уже оказалась в перинатальном центре областной больницы — здесь 18 января она родила дочь.


Девочка была доношенной, весом 3 килограмма, однако выяснилось, что кроме гастрошизиса у Даши очень редкая патология — врождённая короткая тонкая кишка.


«Если в норме у новорождённого длина кишечника где-то 150–180 сантиметров, то в данном случае длина кишечника была 40 сантиметров — это считается критическим размером, меньше это … уже по сути дела ребенок считается нежизнеспособным», — объяснил главный детский хирург, заведующий детским хирургическим отделением ГНОКБ Алексей Грамзин. 


Он добавил, что в его практике это первый такой случай.


От операций на животе Даши остался только маленький шрам 
От операций на животе Даши остался только маленький шрам 


Матери Даши сделали кесарево сечение, а девочку увезли сразу на экстренную операцию. Хирурги не только заправили кишечник в брюшную полость, но и буквально распутали его — он сформировался неправильно.


«Сначала [врач] надежды не давал, что ребёнок правда выживет, что такие тяжелые пороки развития: "Пока сказать ничего не можем". 


Но объяснил, какие пороки развития и какой план лечения», — отметила Галина Бузикова.


Первые три месяца маленькая пациентка лежала в реанимации — она почти не могла есть через рот, в основном питаясь внутривенно. Но благодаря интенсивной терапии после первой операции и двум последующим операциям девочка смогла самостоятельно питаться, констатировали врачи.


Малышка может есть самостоятельно
Малышка может есть самостоятельно


По словам Алексея Грамзина, кишечник приходит в норму — это становится понятно, когда ребёнок растёт, хорошо питается и развивается физически и психически. Врач рассказал, что есть способы удлинения тонкой кишки, но такое лечение делают не новорождённым, а детям более старшего возраста.


В апреле маленькую пациентку отпустили домой в первый раз, а после операции на этой неделе Дашу выписывают окончательно.


Ранее жительница Новосибирска анонимно оплатила маленькой девочке, которая страдала проблемами с дыханием и пищеварением, гастростому за 48 тысяч рублей. Так ребёнок смог питаться через «кнопку» для еды — об этом НГС рассказала мать девочки.

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