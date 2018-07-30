Аналитики выяснили, до какого возраста хотят дожить новосибирцы

Продолжительность желаемой жизни у новосибирцев значительно превышает реальные показатели

Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование, посвященное ожиданиям россиян относительно желаемой, «достойной» и «достаточной» продолжительности жизни — аналитики опросили жителей 38 городов, в том числе новосибирцев.







«Те, кто хотел бы прожить более долгую жизнь, это мужчины, представители возрастной группы 40–60 лет, люди с высшим и послевузовским образованием, а также те, кто обладает весьма высоким доходом. Если говорить о городах, где проводилось исследование, наибольшие значения "справедливой" и "достойной" продолжительности жизни мы видим сегодня в Омске, Владивостоке, Волгограде, Севастополе, Уфе, Краснодаре, Ижевске, Москве, Нижнем Новгороде и Челябинске», — говорится в исследовании университета.





Как оказалось, новосибирцы в среднем хотят прожить до 81,1 года.





Самый большой средний показатель во Владивостоке — 87 лет. Меньше всего хотят прожить в Барануле — 79,5 лет. Средний показатель по стране — 83,4 года.





При этом на прошлой неделе представители Новосибирскстата рассказывали, до скольких лет живут в Новосибирской области. Реальная средняя продолжительность жизни новосибирца составляет 71,6 года.