«Имя не нашли в списках»: новосибирская студентка застряла в Праге

Новосибирская студентка не может вылететь из Праги по билету туда-обратно
Новосибирская студентка не может вылететь из Праги по билету туда-обратно

В Праге застряла 17-летняя студентка из Новосибирска — девушка сообщила, что её не оказалось в списке на вылет, хотя билет был куплен.


«Сегодня на регистрации сказали, что моего имени нет в списках. Тут нет представительства S7 — мне не к кому обратиться, на регистрации мне сказали, что ничем не могут помочь», — рассказала корреспонденту НГС девушка. 


На стойке попросили показать билет — девушка предъявила документ, который пришёл на электронную почту. Но её имени всё равно в списке не нашли.


Как пояснил отец девушки Николай Головко, изначально у его дочери был билет туда-обратно между Новосибирском и Прагой. В день вылета из Новосибирска, 23 июля, девушка забыла дома согласие на вылет от родителей. Николай в итоге приехал в аэропорт, дал согласие, но девушка к этому времени уже опоздала на рейс.


«Я купил ей другой билет в Прагу с пересадкой в Москве, и она улетела. А теперь она обратно не может», — рассказал корреспонденту НГС Николай. 


Девушка пыталась сегодня вылететь в Новосибирск по обратному сегменту первого билета. Но, по словам Николая, этот сегмент аннулировали, хотя прежде в авиакомпании говорили, что билет будет действовать.


«Она после того, как её не пустили на рейс [в Новосибирске], пришла к представителю авиакомпании, объяснила ситуацию, он ей сказал: да, всё хорошо, спасибо, что подошли, — вы обратно можете этим билетом улететь», — рассказал Николай.


НГС отправил запрос в авиакомпанию S7 Airlines.


Недавно НГС рассказывал о другой неприятной ситуации, которая сложилась с новосибирскими пассажирами, — вечером 20 июля десятки человек, которые прилетели в Толмачёво «Аэрофлотом» не получили свой багаж.

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