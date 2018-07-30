Смертельное наследство: новосибирца отдали под суд за убийство сестры из-за квартиры

Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд
Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд

В Новосибирске завершилось расследование резонансного дела об убийстве женщины в Ленинском районе в феврале 2018 года: под суд пойдёт её 35-летний брат.


«Следствием установлено, что обвиняемый совершил убийство из корыстных побуждений — он не хотел, чтобы его сестра претендовала на получение наследства в виде квартиры», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.


В ведомстве пояснили, что утром мужчина подкараулил свою сестру возле дома. Когда она пошла на работу, обвиняемый напал на неё сзади и не меньше 24 раз ударил по голове молотком. Также он не меньше 10 раз всадил в сестру нож.


«Женщина скончалась на месте от обильной кровопотери», — сообщили в облпрокуратуре.


По её данным, после этого мужчина сбежал, прихватив с собой вещи жертвы. Что именно он украл, в прокуратуре пообещали уточнить позже. 


В следственном управлении СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что речь идёт об убийстве, которое произошло 20 февраля на улице 2-й Алма-Атинской.


Как ранее рассказывали в областной полиции, после преступления подозреваемый уехал на «Тойоте Калдине». Мужчину объявили в розыск, а также передали всем патрулям ориентировку на машину и объявили план «Перехват». Через час сотрудники ГИБДД обнаружили машину подозреваемого у дома по улице Волховской. В салоне нашли пятна крови. В тот же день около 18:00 полицейские задержали подозреваемого.


Теперь 35-летний мужчина пойдёт под суд по обвинению в убийстве (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Прокуратура Новосибирской области уже утвердила обвинительное заключение. Рассмотрит дело Новосибирский областной суд, добавили в прокуратуре региона.


На месте преступления работали полицейские и следователи
На месте преступления работали полицейские и следователи


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