Смертельное наследство: новосибирца отдали под суд за убийство сестры из-за квартиры

Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд

В Новосибирске завершилось расследование резонансного дела об убийстве женщины в Ленинском районе в феврале 2018 года: под суд пойдёт её 35-летний брат.







«Следствием установлено, что обвиняемый совершил убийство из корыстных побуждений — он не хотел, чтобы его сестра претендовала на получение наследства в виде квартиры», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.







В ведомстве пояснили, что утром мужчина подкараулил свою сестру возле дома. Когда она пошла на работу, обвиняемый напал на неё сзади и не меньше 24 раз ударил по голове молотком. Также он не меньше 10 раз всадил в сестру нож.







«Женщина скончалась на месте от обильной кровопотери», — сообщили в облпрокуратуре.







По её данным, после этого мужчина сбежал, прихватив с собой вещи жертвы. Что именно он украл, в прокуратуре пообещали уточнить позже.





В следственном управлении СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что речь идёт об убийстве, которое произошло 20 февраля на улице 2-й Алма-Атинской.







Как ранее рассказывали в областной полиции, после преступления подозреваемый уехал на «Тойоте Калдине». Мужчину объявили в розыск, а также передали всем патрулям ориентировку на машину и объявили план «Перехват». Через час сотрудники ГИБДД обнаружили машину подозреваемого у дома по улице Волховской. В салоне нашли пятна крови. В тот же день около 18:00 полицейские задержали подозреваемого.







Теперь 35-летний мужчина пойдёт под суд по обвинению в убийстве (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Прокуратура Новосибирской области уже утвердила обвинительное заключение. Рассмотрит дело Новосибирский областной суд, добавили в прокуратуре региона.







На месте преступления работали полицейские и следователи



