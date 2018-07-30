Недалеко от спортцентра «Заря» забил фонтан из земли
Днём 30 июля в Ленинском районе из-под земли забил фонтан — трубу прорвало недалеко от спортивного центра «Заря».
«Забил фонтан, Колхидская, 29», — написал в редакцию НГС читатель.
Оказалось, что повреждён водопровод с холодной водой.
«Работы проводили РЭС — при прокладке кабеля порвали водопровод. Сейчас работы ведутся по закрытию водопровода», — пояснили корреспонденту НГС в «Горводоканале». Там же отметили, что, сколько домов останется без воды, станет понятно после того, как водопровод закроют.
НГС направил запрос в РЭС.
Накануне коммунальная авария случилась на Серебренниковской — там прорыв произошёл во время испытаний теплосетей в зоне ТЭЦ-2.
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Елена Громкова
Фото очевидца